Ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις προκαλεί το δημοσίευμα του «Βήματος» για τις απόψεις και εκτιμήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα για τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις οι οποίες θα δρομολογηθούν μετά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.

Η κυβερνητική παράταξη αντιμετώπισε με αμφιθυμία τα όσα αποτυπώθηκαν στο ρεπορτάζ του «Β» το οποίο κατέγραψε αυθεντικά τις ανησυχίες του ανώτατου πολιτικού παράγοντα. Κι αυτό καθώς ορισμένοι θεώρησαν τις εκτιμήσεις ως υποβοηθητικές των κυβερνητικών διλημμάτων του τύπου σταθερότητα με αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ ή πολιτική αστάθεια λόγω του κατακερματισμού του πολιτικού δυναμικού της χώρας. Ενώ άλλοι εξέλαβαν τις απόψεις του ως ομολογία της αδυναμίας της κυβερνητικής παράταξης να προσεγγίσει τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Την ίδια ώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κατά βάση το ΠαΣοΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν ενόχληση για τη στάση του κ. Τασούλα και τη μετατροπή του, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, σε σχολιαστή των δημοσκοπικών δεδομένων. Την αρχή έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος έκανε λόγο για «αντιθεσμικές παρατηρήσεις». Ακολούθησε σε ανάλογο πνεύμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι ο ρόλος του Προέδρου είναι «να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Επιβεβαιώνουν κύκλοι της Προεδρίας

Ανεξαρτήτως των αντιδράσεων και των σχολίων, κύκλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας ξεκαθάρισαν ότι το δημοσίευμα του Βήματος «απηχεί το πνεύμα της συζήτησης» που είχε ο σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας Αντώνης Καρακούσης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Η θέση του Προέδρου είναι ότι αναφέρθηκε σε ένα υπαρκτό ζήτημα σε μια συζήτηση με έναν έγκριτο δημοσιογράφο», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

«Ο ρόλος του Προέδρου περιλαμβάνει το ενδιαφέρον για την πολιτική σταθερότητα και θα ήταν θεσμικά μυωπικό, ίσως και ανεύθυνο να αποφύγει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας», υποστήριξαν κύκλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το επίμαχο άρθρο, ο κ. Τασούλας παρακολουθεί στενά και αξιολογεί συστηματικά τις διαμορφούμενες πολιτικές συνθήκες, έχει τις εκτιμήσεις του, τις οποίες και δεν κρύβει από τους συνομιλητές του.

Κατ’ αυτόν, η ρευστότητα είναι εμφανής διά γυμνού οφθαλμού και δεν είναι απίθανο να φέρει τη χώρα προ πολιτικού αδιεξόδου. Ο κίνδυνος ενδεχόμενης ακυβερνησίας τον απασχολεί εντόνως. Αγωνιά κατά βάση μην αποδειχθεί σωστή στο μέλλον η πρόγνωση του Ευάγγελου Βενιζέλου περί μη κυβερνησιμότητας του τόπου.

Τα είπαν Τασούλας και Μητσοτάκης

«Η κυβέρνηση έχει υπέρ της τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, ιδιαιτέρως στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βαρύνεται από τη φθορά του χρόνου» φέρεται να σημειώνει στις συζητήσεις του και «η αντιπολίτευση δείχνει αδύναμη να κεφαλαιοποιήσει το αποτέλεσμα αυτής» λέει χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το επιβεβαιωμένο άρθρο του «Βήματος».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιεχόμενο του άρθρου συζητήθηκε στο τετ α τετ που είχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή στο περιθώριο της επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αν και δεν έγινε γνωστό τι ειπώθηκε, γεγονός είναι ότι η κυβερνητική ηγεσία δεν έδειξε να ενοχλείται από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του κ. Τασούλα.

Παρόλο που, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει και αντίλογος σύμφωνα με τον οποίο στελέχη της κυβερνητικής παράταξης υποστηρίζουν ότι οι «εκτιμήσεις του Προέδρου μπορεί, εν τέλει, να λειτουργήσουν ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία» για την αδυναμία της ΝΔ να βρεθεί σε τροχιά αυτοδυναμίας.

Πώς αντέδρασαν ΠαΣοΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Στον αντίποδα, πάντως, η αντιπολίτευση θεώρησε ως προβληματική την παρέμβαση του Ανώτατου Άρχοντα, ο οποίος έχει από το Σύνταγμα ρόλο εγγυητή του Πολιτεύματος. «Είναι εξόχως προβληματικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να

εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100. «Ιδίως ενάμιση χρόνο πριν ο κυρίαρχος λαός αποφανθεί οριστικά και καθορίσει αυθεντικά την πολιτική αριθμητική και γεωγραφία», σημείωσε.

Αντιστοίχως, ενόχληση εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ. «Τη στιγμή που υπονομεύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί και το κράτος Δικαίου, ο ρόλος του ΠτΔ είναι κρίσιμος και δεν είναι αυτός του σχολιαστή, μέσω διαρροών, της πολιτικής κατάστασης. Ο ρόλος του είναι να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», σχολιάζει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου. Και προσθέτει ότι «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ισχυρή προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, για να σταματήσει η θεσμική και όχι μόνο κρίση, για να υπάρξει δημοκρατική διέξοδος».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί και προκύπτει αναντίρρητα από το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Και αυτό είναι ότι «τα σχέδια που καταστρώνουν και διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν μπορούν να πείσουν ούτε το Προεδρικό Μέγαρο». Γι΄αυτό και διαμηνύει «να μην γίνουν τα προβλήματα της “γαλάζιας πολυκατοικίας”, προβλήματα της χώρας ξανά».