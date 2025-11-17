Το άρθρο του Βήματος της Κυριακής για τις «Αγωνίες του Κώστα Τασούλα» προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά.

Ο Κώστας Τσουκαλάς ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλα να διευκρινίσει αν το δημοσίευμα ισχύει και αν όντως είναι προβληματισμένος για την επόμενη μέρα των εκλογών.

«Αν δεν διαψεύσει, είναι εξόχως προβληματικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης» είπε ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100. «Ιδίως ενάμιση χρόνο πριν ο κυρίαρχος λαός αποφανθεί οριστικά και καθορίσει αυθεντικά την πολιτική αριθμητική και γεωγραφία», σημείωσε.

«Παρέμβαση μέσω διαρροών»

Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε ότι διάβασε μάλιστα πως «στο πλαίσιο της ανησυχίας του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο 37 του Συντάγματος». «Ξέρετε, εξίσου σημαντικό είναι και το άρθρο 50 του Συντάγματος που μιλά για τις αρμοδιότητες που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα όρια άσκησής τους. Ο κ. Τασούλας οφείλει να πάρει θέση και να εξηγήσει ποια είναι τα κίνητρα, διότι ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ύψιστης συμβολικής, πολιτικής, εθνικής και πολιτειακής σημασίας για να αναμειγνύεται μέσω διαρροών στο κομματικό παίγνιο με αυτόν τον τρόπο», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ ανέφερε ότι του έκανε μεγάλη εντύπωση το δημοσίευμα, ενώ σχολίασε ότι «είναι πρωτοφανής παρέμβαση και δεν έχει ξαναγίνει να παρεμβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσω διαρροών». Πρόσθεσε ότι «παράλληλα, το δημοσίευμα έχει και ανακρίβειες, διότι στο θέμα των ανεξαρτήτων αρχών, μέχρι στιγμής, η μόνη δύναμη που έχει λειτουργήσει προωθητικά για να βρεθεί λύση είναι το ΠαΣοΚ που πρότεινε να γίνει μια ανοιχτή διαδικασία, την οποία τελικά και υιοθέτησε -έως τώρα στα λόγια τουλάχιστον- η κυβέρνηση».

Μιλώντας αρχικά με αφορμή την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, είπε μεταξύ άλλων ότι είναι τρανό παράδειγμα ότι η δημοκρατία δεν χαρίζεται αλλά αντιθέτως κερδίζεται με αγώνες.

Στον απόηχο της συζήτησης που έγινε στη Βουλή για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «ξεκάθαρη αποτυχία της κυβέρνησης» και υπογράμμισε ότι αυτό «λένε όλοι οι οικονομικοί δείκτες και το λέει στην ουσία και η ίδια κυβέρνηση στη Βουλή». «Δεν ακούσαμε τον πρωθυπουργό να λέει ότι πέτυχε, τον ακούσαμε να λέει ότι δεν είναι ο Harry Potter. Άρα δηλαδή, ότι δεν έχει επιτύχει γιατί χρειάζονται μαγικά και δεν είναι μάγος», σχολίασε. «Εμείς θεωρούμε ότι δεν χρειάζονται μαγικά, χρειάζεται πολιτική βούληση και σχέδιο» είπε.

Σχετικά με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν όλο αυτό το διάστημα και σε σύγκριση με τα υπερκέρδη των μεγάλων ομίλων, τόνισε πως «αν τα πρόστιμα είναι 35 εκατομμύρια, όπως διαρρέεται, τότε δεν είναι ούτε παρωνυχίδα σε σχέση με τα υπερκέρδη». Υποστήριξε ότι «είναι η πλήρης φωτογραφία ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας και το μόνο που κάνει είναι τον τροχονόμο συμφερόντων».

«Για να ξεκολλήσει η χώρα πρέπει να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή»

Ερωτηθείς για την αναβάθμιση της χώρας από τον Οίκο Fitch, σημείωσε ότι «κάθε αναβάθμιση είναι μια θετική είδηση. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, την περιμέναμε εδώ και δύο έτη», προσθέτοντας ότι είμαστε πολύ μακριά από την κατηγορία Α. Τόνισε την αναγκαιότητα για «ολιστική προσέγγιση ώστε να μπορέσει η χώρα να προσελκύσει πραγματικές επενδύσεις και να αλλάξει το κλίμα ώστε να αυξηθεί ο παραγωγικός ιστός».

Πρόσθεσε ότι «αυτά τα μηνύματα για το μέλλον, τα αισιόδοξα, μπορεί να τα φέρει το πρόγραμμα του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής» και υποστήριξε ότι επειδή η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι αν αυτά γίνουν κτήμα της κοινωνίας, η πολιτική αλλαγή θα είναι θέμα χρόνου, «γι’ αυτό βλέπουμε συνεχώς μια επιθετική πολιτική από πλευράς της». Ανέφερε ότι «η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εκβιάσει την κοινωνία με την απειλή του χάους, ξεχνάει όμως ότι πάντα η ελπίδα νιώθει το φόβο. Όσο και να προσπαθεί να τρομοκρατήσει, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι ποτέ δεν νίκησε ο φόβος. Πάντα η ελπίδα είναι η ισχυρότερη».

Σε ερώτημα του δημοσιογράφου σχετικά με τα δημοσκοπικά ευρήματα, απάντησε ότι «κολλημένη είναι η βελόνα της χώρας και για να ξεκολλήσει πρέπει να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή». «Όσον αφορά στο ΠαΣοΚ η βελόνα θα ξεκολλήσει όσο δεν μιλάμε για αυτή και επικοινωνούμε το πρόγραμμα και το πολιτικό μας σχέδιο σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις παρουσίες μας, είτε είναι δημόσιες είτε είναι ιδιωτικές», πρόσθεσε. Είπε ότι «είναι απόλυτα ρεαλιστικός ο στόχος της πρώτης θέσης» και πως «έχουμε δει και στην ελληνική ιστορία και στην παγκόσμια, πολύ μεγαλύτερες ανατροπές από εκείνη την οποία διεκδικούμε εμείς και διεκδικεί και ελληνικός λαός, ο οποίος στη μεγάλη του πλειοψηφία θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση».