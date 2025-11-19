Μια παράσταση που κινείται έξω από συνήθεις πρακτικές, μια παράσταση που συνδέει με τρόπο άμεσο και καθηλωτικό το παρελθόν με το παρόν, το χωριό με την πόλη, τη μαγειρική με τη ζωή. Ο Κωνσταντίνος Ντέλλας μετά από μια ενδελεχή έρευνα ανεβάζει στη σκηνή τις «γιαγιάδες» μας και μέσα από τρεις νέους άντρες ηθοποιούς δίνει σάρκα και οστά σε σώματα, βλέμματα, εκφράσεις, κινήσεις, ενώ φτιάχνουν μια πίτα. Μια τρυφερή ιστορία για τη θέση της γυναίκας, τη δύναμη και τις πρακτικές της.