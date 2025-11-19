Μια παράσταση που κινείται έξω από συνήθεις πρακτικές, μια παράσταση που συνδέει με τρόπο άμεσο και καθηλωτικό το παρελθόν με το παρόν, το χωριό με την πόλη, τη μαγειρική με τη ζωή. Ο Κωνσταντίνος Ντέλλας μετά από μια ενδελεχή έρευνα ανεβάζει στη σκηνή τις «γιαγιάδες» μας και μέσα από τρεις νέους άντρες ηθοποιούς δίνει σάρκα και οστά σε σώματα, βλέμματα, εκφράσεις, κινήσεις, ενώ φτιάχνουν μια πίτα. Μια τρυφερή ιστορία για τη θέση της γυναίκας, τη δύναμη και τις πρακτικές της. 

Παίζουν: Μιχάλης Αναγνώστου, Μανούσος Γεωργόπουλος, Πλάτωνας-Γιώργος Περλέρος

Συντελεστές: Δραματουργία-Σκηνοθεσία: Κ. Ντέλλας, Ηχητικό περιβάλλον-πρωτότυπη μουσική: Α. Κτιστάκης, Επιμέλεια κίνησης: Μ. Τσίγκα, Κατασκευή μάσκας: Μ. Φωκά, Επιμέλεια κοστουμιών: Κ. Μαρδίκη (η κατασκευή των κοστουμιών είναι μια ευγενική χορηγία του Εργαστηρίου του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών), Φωτισμοί: Γ. Αντωνόπουλος, Βοηθός σκηνοθέτη: Μ. Κατσούγκρη, Φωτογραφίες-Βίντεο προώθησης: Χ. Βλαχοδήμος, Η. Λαχανάς, Μοντάζ-Βίντεο προώθησης: Σ. Βλαχοδήμος, Παραγω- γή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο – Experimenta Art Company

Info

Θέατρο: Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα, τηλ.: 210 5230267

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 6 Οκτωβρίου-28 Απριλίου

Παραστάσεις: Δευ.-Τρ.: 21:00

Διάρκεια: 70΄

Εισιτήριο: 15€-17€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» από το inTickets.