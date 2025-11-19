Δύο Δελφίνοι, που αγωνιούν για το ποιος θα γίνει ο μελλοντικός βασιλιάς, κι ένας υπηρέτης υπεύθυνος για την ασφάλειά τους, που φροντίζει ταυτόχρονα όλη τη διαδικασία της αναμονής, επιδίδονται σε ένα παιχνίδι λόγου με έντονα στοιχεία παρωδίας και σαρκασμού, σε ένα κείμενο που συνομιλεί ανοιχτά με τον Σάμιουελ Μπέκετ, το οποίο πραγματεύεται τα θέματα της εξουσίας και του ανταγωνισμού. Μια παράσταση με πολυσήμαντους συμβολισμούς και διαχρονικές συνδέσεις, ένα έργο ευφυές και πολυεπίπεδο, με την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
Παίζουν: Δημήτρης Ναζίρης, Εφη Σταμούλη, Στέλιος Χρυσαφίδης, Δημήτρης Γαλανάκης, Νίκος Κουφόπουλος, Λευτέρης Κωνσταντίνου, Αγγελος Μανωλίδης-Τζημινόπουλος, Αγγελος Ξάνθης, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Στούμπης
Συντελεστές: Κείμενο-Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος, Σκηνικά-Κοστούμια: Βασίλης Παπατσαρούχας, Κίνηση-Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Παπανικάνδρου, Φωτισμοί: Σοφία Αλεξιάδου, Οργάνωση παραγωγής: Αννα Μαρία Γάτου, Αθανασία Ανδρώνη, Β ́ βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος-Νικηφόρος Κωστούλας, Βοηθός σκηνογράφου: Ιάσων-Αναστάσιος Δότσος
Info
Θέατρο: Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Έθν. Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 231 5200000
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 31 Δεκεμβρίου – 25 Ιανουαρίου
Παραστάσεις: Τετ., Σάβ. -Κυρ.: 19:00, Πέμ.-Σάβ.: 21:00
Διάρκεια: 60΄
Εισιτήριο: 6€-21€
Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Οι δελφίνοι ή Καζιμίρ και Φιλιντόρ» από το inTickets.