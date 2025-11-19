Δύο Δελφίνοι, που αγωνιούν για το ποιος θα γίνει ο μελλοντικός βασιλιάς, κι ένας υπηρέτης υπεύθυνος για την ασφάλειά τους, που φροντίζει ταυτόχρονα όλη τη διαδικασία της αναμονής, επιδίδονται σε ένα παιχνίδι λόγου με έντονα στοιχεία παρωδίας και σαρκασμού, σε ένα κείμενο που συνομιλεί ανοιχτά με τον Σάμιουελ Μπέκετ, το οποίο πραγματεύεται τα θέματα της εξουσίας και του ανταγωνισμού. Μια παράσταση με πολυσήμαντους συμβολισμούς και διαχρονικές συνδέσεις, ένα έργο ευφυές και πολυεπίπεδο, με την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.