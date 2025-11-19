Οταν ανέβηκε για πρώτη φορά, τη δεκαετία του ’90, από τον Λευτέρη Βογιατζή το ολοκαίνουριο τότε έργο των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, ο τίτλος του είχε γίνει «viral», όπως θα λέγαμε στις μέρες μας. Και παραμένει. Τέσσερις γυναίκες, τρεις μάνες και μία κόρη, συνθέτουν αυτή την τοιχογραφία γένους θηλυκού με τρόπο κωμικό, πικρό, καυστικό και βαθύ. Το συγγραφικό δίδυμο δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω από τη «γυναικεία ψυχολογία». Την παράσταση σκηνοθετεί μια γυναίκα νεότερης γενιάς, η Γεωργία Μαυραγάνη.
Παίζουν: Ναζίκ Αϊδινιάν, Μοσχούλα Ατσιδαύτη, Νίκη Δουλγεράκη, Ασπασία Μπατατόλη
Συντελεστές: Δραματουργική επεξεργασία: Γεωργία Μαυραγάνη, Δήμητρα Στρατικοπούλου, Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Γεωργία Μαυραγάνη, Επιμέλεια κίνησης: Μαρίνα Παπούλια, Σκηνικά: Αρτεμις Φλέσσα, Αγγελική Βασιλοπούλου Καμπίτση, Κοστούμια: Λίλη Κυριλή, Σχεδιασμός φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας, Βοηθός σκηνοθέτριας: Δήμητρα Στρατικοπούλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Καστανάρας, Βίντεο προώθησης: Σωτήρης Παππάς, Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο-Θεσσαλικό Θέατρο
Info
Θέατρο: Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα, τηλ.: 210 5230267
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 13 Δεκεμβρίου-11 Ιανουαρίου
Παραστάσεις: Σάβ.: 18:15 Κυρ.: 21:15
Διάρκεια: 90΄
Εισιτήριο: 9€-17€
Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Με δύναμη από την Κηφισιά» από το inTickets.