Οταν ανέβηκε για πρώτη φορά, τη δεκαετία του ’90, από τον Λευτέρη Βογιατζή το ολοκαίνουριο τότε έργο των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, ο τίτλος του είχε γίνει «viral», όπως θα λέγαμε στις μέρες μας. Και παραμένει. Τέσσερις γυναίκες, τρεις μάνες και μία κόρη, συνθέτουν αυτή την τοιχογραφία γένους θηλυκού με τρόπο κωμικό, πικρό, καυστικό και βαθύ. Το συγγραφικό δίδυμο δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω από τη «γυναικεία ψυχολογία». Την παράσταση σκηνοθετεί μια γυναίκα νεότερης γενιάς, η Γεωργία Μαυραγάνη.