Το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής, τιμά τον ιδρυτή του και έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, μέσα από ένα αφιέρωμα που φωτίζει την ανεκτίμητη καλλιτεχνική του κληρονομιά.

Το κοινό θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει έργα που καθόρισαν την αισθητική και την γλώσσα του ελληνικού θεάτρου σε δέκα ημέρες προβολών. Τέσσερις καθοριστικές παραστάσεις υπο την μοναδική σκηνοθετική ματιά του Λευτέρη Βογιατζή, «Καθαροί πια», «Αντιγόνη», «Θερμοκήπιο» και «Bella Venezia».

Στον προαύλιο χώρο του Θεάτρου της Οδού Κυκλάδων, ειδικά διαμορφωμένες προβολές παρουσιάζουν σπάνιο αρχειακό υλικό: φωτογραφίες και αποσπάσματα από την πορεία του, ενώ μέσα στο θέατρο εκτίθενται κοστούμια και σκηνικά αντικείμενα από εμβληματικες του παραστάσεις (Αντιγόνη 1992, Η σπασμένη στάμνα, Η νύχτα της κουκουβάγιας κ.α.).

Μαρτυρίες συνεργατών και φίλων φωτίζουν την προσωπικότητα και το όραμα του. Ταυτόχρονα, απο τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά το προσωπικό καμαρίνι του Λευτέρη Βογιατζή, έναν χώρο, που παραμένει αναλλοίωτος, διατηρώντας τα προσωπικά του αντικείμενα και την ατμόσφαιρα της δουλειάς του.

«Ο Λευτέρης υπήρξε δάσκαλος συνοδοιπόρος και ακούραστος ερευνητής της θεατρικής τέχνης. Μ΄αυτό το αφιέρωμα, ανοίγουμε ξανά τον κόσμο του στο κοινό» σημειώνει ο Γιώργος Λυκιαρδόπουλος, ιδρυτής του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως», που διαχειρίζεται το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων, τα τελευταία πέντε χρόνια.

Σχετικά με το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

Ιδρυμένο το 1981, το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ανανέωση της θεατρικής πράξης στην Ελλάδα. Υπό τη διεύθυνση του Λευτέρη Βογιατζή, ανέδειξε νέες προσεγγίσεις σε κλασικά και σύγχρονα έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σκηνή.

Με το αφιέρωμα αυτό, το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής προσκαλεί το κοινό να ξανασυναντήσει το βλέμμα ενός σπουδαίου δημιουργού και να τιμήσει τη διαχρονική του προσφορά στο ελληνικό θέατρο.

Μια δράση του Πολιτιστικού Οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου που υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

INFO

Ημέρες και ώρες προβολών:

Σάββατο 27/09 – BELLA VENEZIA / Ώρα προβολής: 20:30

Κυριακή 28/09 – ΑΝΤΙΓΟΝΗ (2007) / Ώρα προβολής: 20:30

Δευτέρα 29/09 – ΚΑΘΑΡΟΙ, ΠΙΑ / Ώρα προβολής: 20:30 (* κατάλληλο άνω των 18)

Τρίτη 30/09 – ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ / Ώρα προβολής: 20:30

Πέμπτη 02/10 – ΚΑΘΑΡΟΙ, ΠΙΑ / Ώρα προβολής: 20:30 (* κατάλληλο άνω των 18)

Παρασκευή 03/10 – ΑΝΤΙΓΟΝΗ (2007) / Ώρα προβολής: 20:30

Σάββατο 04/10 – ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ / Ώρα προβολής: 20:30

Κυριακή 05/10 – BELLA VENEZIA / Ώρα προβολής: 19:30

-Η έκθεση στον χώρο του θεάτρου θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 18:30.

Εισιτήρια :

Είσοδος ελεύθερη – απαραίτητη η έκδοση δελτίου εισόδου μέσω ticketservices.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Αλιδάκης Σπύρος, Καστανιά Νεφέλη, Σταυρουλάκης Κωστής