Την Πέμπτη 20/11 στις 14:30 το Πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ) θα γίνει η πολιτική κηδεία του πρώην υπουργού Αλέκου Φλαμπουράρη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου ΙΑΣΩ αναφέρει τα εξής:

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ασθενούς στις 14:32. Η διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την αναβολή της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ (19/11), όπως και όλων των εσωκομματικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων του κόμματος μέχρι την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας.