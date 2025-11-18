Με λόγια καρδιάς αποχαιρέτησαν πρώην σύντροφοι και συνεργάτες τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Το ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής Αριστεράς έφυγε από τη ζωή σήμερα Τρίτη (18/11) σε ηλικία 87 ετών.

Φάμελλος: «Ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες»

«Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του συντρόφου, συναγωνιστή και φίλου, Αλέκου Φλαμπουράρη» έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συνεχίζοντας: «Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης.

Ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη.

Έδωσε το παρών σε πολλές ιστορικές στιγμές της χώρας μας, από τη Νεολαία Λαμπράκη και τους αγώνες κατά της δικτατορίας, μέχρι τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας και την κυβέρνηση της Αριστεράς. Μέχρι και σήμερα ήταν ενεργός σε όλη την πολιτική λειτουργία και στην επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος.

Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά.

Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Αλέκο. Θα λείψεις από όλους μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερες».

Δούρου: «Μερικά φευγιά δεν είναι σαν τα άλλα»

Η Ρένα Δούρου ήταν εκείνη που από τα έδρανα της Βουλής είχε αναλάβει να μεταφέρει τη δυσάρεστη είδηση. «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν μου λέγανε στα νιάτα μου ότι θα μου λάχαινε να ανακοινώσω στο σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη δεν θα μου ήταν πιστευτό.

Πριν από λίγη ώρα, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, που γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες ότι υπήρξε δύο φορές βουλευτής της Α’ Αθήνας, το 2015 και το 2019, καθώς και Υπουργός Επικρατείας, έφυγε από τη ζωή. Και επειδή στο βήμα μόλις ήταν ο κύριος Καιρίδης, κύριε Καιρίδη ξέρετε, ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν από εκείνους τους ανθρώπους, που δεν ήταν της μίζερης Αριστεράς. Είχε δώσει μάχη για τον Ευρωκομμουνισμό και τα Κινήματα του Περιβάλλοντος, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα. Ιδίως για όσους και όσες όπως και εγώ και πολλές άλλες στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρεθήκαμε στη σκιά του να είναι εκεί, στα δύσκολα, πρωτίστως στα δύσκολα, με μια αισιοδοξία απαράμιλλη, όπως όλοι οι ενεργοί πολίτες που έδωσαν στο ελληνικό αριστερό κίνημα, αλλά και στο ευρωπαϊκό».

Καλπάκης: «Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό»

Λίγο μετά ακολούθησε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης. Στην ανάρτησή του ανέφερε: «Αντίο ακριβέ μας σύντροφε Αλέκο Φλαμπουράρη. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό. Για την προσφορά σου στους αγώνες για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Για τη συμβολή σου στην σπουδαία υπόθεση της Ανανεωτικής Αριστεράς. Για τη ζεστασιά που μας αγκάλιαζες πάντα τους νεότερους συντρόφους σου. Θα μας λείψεις Αλέκο μου».

Γιαννούλης: «Η προσφορά του θα μείνει βαθιά χαραγμένη»

Ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε: «Η απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη αφήνει ένα μεγάλο κενό για όλους μας.

Έναν άνθρωπο που πορεύτηκε με ήθος, αξιοπρέπεια και μια αφοσίωση σπάνια στην πολιτική ζωή. Για τον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε σταθερός πυλώνας, για τους νεότερους μια ήρεμη δύναμη καθοδήγησης, για όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του ένα παράδειγμα πολιτικής ευγένειας και ανθρώπινης ευαισθησίας.

Ο Αλέκος δεν υπήρξε απλώς ένας σύντροφος· υπήρξε αγωνιστής. Μετέφερε στις νεότερες γενιές την ιστορική μνήμη και την ουσία των αγώνων της Αριστεράς, υπερασπίστηκε με συνέπεια το δικαίωμα των πολλών, πάλεψε για ένα κράτος δικαιοσύνης, διαφάνειας και κοινωνικής προστασίας. Η παρουσία του σε κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης πολιτικής πορείας της Αριστεράς υπήρξε καθοριστική. Ήταν πάντα παρών όταν τον χρειάζονταν χωρίς θόρυβο, χωρίς επίδειξη, με το καθαρό βλέμμα και τη σοφία του ανθρώπου που ξέρει να ακούει πριν μιλήσει.

Η προσφορά του θα μείνει βαθιά χαραγμένη στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και στις καρδιές όλων μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους ανθρώπους του. Καλό ταξίδι, σύντροφε Αλέκο. Σε ευχαριστούμε για όλα».

Αρβανίτης: «Ο Αλέκος υπήρξε άνθρωπος των λύσεων»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, επεσήμανε: «Η είδηση του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη με γέμισε μεγάλη θλίψη. Ο Αλέκος υπήρξε σημαντική πολιτική προσωπικότητα. Πάντα ταγμένος στην υπόθεση της Αριστεράς. Της Αριστεράς και των μεγάλων οραμάτων και των μεγάλων ματαιώσεων.

Όμως ο Αλέκος υπήρξε άνθρωπος των λύσεων, όταν πολλές από αυτές φάνταζαν αδύνατες. Επίμονος και αθεράπευτα αισιόδοξος. Θα μας λείψει και η ικανότητά του να αντεπεξέρχεται με στωικότητα σε υπαρκτά ή κατασκευασμένα προβλήματα της Αριστεράς. Θα μου λείψει η οπτική του, η επιμονή του, η αυστηρότητά του αλλά και το καυστικό, δηκτικό χιούμορ του. Ο Αλέκος ήταν ένας δημοκράτης ξεχωριστός και ένας καλός άνθρωπος! Τα συλλυπητήριά μου στην Εύη και τον Μιχάλη».

«Σου έδινε χώρο πριν τον ζητήσεις»

Ο γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης-Στάχτος, έγραψε: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης έφυγε σήμερα, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή που σημάδεψε την Αριστερά και τους ανθρώπους της. Ήρεμη δύναμη, άνθρωπος των λύσεων, πάντα με το βλέμμα στη νέα γενιά, όχι στη δική του προβολή.

Για εμάς που μεγαλώσαμε πολιτικά δίπλα του ο Αλέκος ήταν κάτι σπάνιο: έδειχνε εμπιστοσύνη πριν την κερδίσεις· σου έδινε χώρο πριν τον ζητήσεις. Και ποτέ δεν σταμάτησε να πιστεύει ότι η ανανέωση δεν είναι σύνθημα είναι ευθύνη. Η απώλειά του μάς αφήνει χρέος ιδιαίτερα σε εμάς, τη νέα γενιά: να συνεχίσουμε με τη σεμνότητα, την πίστη στον άνθρωπο και την καθαρότητα σκοπού που εκείνος υπηρέτησε για δεκαετίες. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι, Αλέκο. Η μνήμη του θα μας οδηγεί.

«Μας υπενθύμιζε τι σημαίνει ήθος στην πολιτική»

Συνολικά η Νεολαία του κόμματος επεσήμανε: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του συντρόφου Αλέκου Φλαμπουράρη, ενός αγωνιστή της Αριστεράς που υπηρέτησε με αφοσίωση τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της δημοκρατίας. Για εμάς, ο σ. Αλέκος Φλαμπουράρης δεν υπήρξε μόνο ένα ιστορικό στέλεχος του χώρου μας. Ήταν ένας άνθρωπος που στεκόταν πάντα δίπλα μας ως μέντορας. Με τη σεμνότητά του και την εμπειρία του, μας υπενθύμιζε τι σημαίνει ήθος στην πολιτική και συνέπεια στον αγώνα. Στους οικείους του εκφράζουμε τα θερμότερα συλλυπητήριά μας. Καλό του ταξίδι».

Σκουρλέτης: «Η κοινή μας κουλτούρα ήταν κάτι βαθύ»

Ο Πάνος Σκουρλέτης, πρώην υπουργός και νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς, ανέφερε: «Με το άκουσμα του θανάτου του αγαπημένου μας Αλέκου Φλαμπουράρη μου περνούν από το νου δεκάδες εικόνες από τα όσα ζήσαμε μαζί. Θυμάμαι τον Αλέκο στα πρώτα Φεστιβάλ της Αυγής-Θούριου στην Νέα Σμύρνη, με ένα κοντό τζιν σορτς και ένα σκεπάρνι στα χέρια, να μας τρέχει για να προλάβουμε το στήσιμο του Φεστιβάλ.

Θυμάμαι, ως φοιτητής, τον Αλέκο σε μια συνεδρίαση της οργάνωσης της Βιομηχανικής Πειραιά να εισηγείται την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των εκλογών το 1981, όπου το ΚΚΕ Εσωτερικού είχε μείνει εκτός βουλής. Ήταν η πρώτη φορά που συγκλίναμε πολιτικά και έκτοτε ακολούθησαν πολλές κοινές επιλογές. Ατέλειωτες οι συζητήσεις στο παλιό του σπίτι του Αλέκου, στην οδο Μάρκου Ευγενικού. Είχαμε την ίδια στάση στην μεγάλη και πρόδρομη συζήτηση ανάμεσα στην “μετεξέλιξη” και την “αναβάθμιση” εντός του ΚΚΕ ΕΣ. Μαζί στο ΚΚΕ ΕΣ.-ΑΝ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ, μαζί από το 90 στον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ, μαζί στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση της “Πρώτη φορά Αριστερά”. Η κοινή μας κουλτούρα ήταν κάτι βαθύ πέρα από διαφωνίες που ακολουθήσαν μετά. Αντίο Αλέκο, συλλυπητήρια Εύη και Μιχάλη».