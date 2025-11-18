Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Επικρατείας, Αλέξανδρος Φλαμπουράρης.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα, τελείωσε το 9ο Γυμνάσιο και υπήρξε μέλος του μαθητικού κινήματος συμμετέχοντας στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου.

Ως φοιτητής (Πολυτεχνείο Γκρατς, ΑΠΘ) ήταν στέλεχος του ΚΚΕ και της Νεολαίας Λαμπράκη, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τη χούντα για την αντιδικτατορική δράση του. Από την Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα συμμετείχε στην Πολιτική Γραμματεία του ΚΚΕ Εσωτερικού, του Συνασπισμού και κατόπιν του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εκλέχθηκε Βουλευτής Α’ Αθηνών, θέση στην οποία επανεξελέγη στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, του οποίου θεωρείτο μέντορας, διετέλεσε Υπουργός Επικρατείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Από τον Νοέμβριο του 2016 ήταν Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα της καθημερινότητας του Πολίτη.

Στις εκλογές του 2023 είχε τοποθετηθεί τιμητικά, ως ένα ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής Αριστεράς, στην τελευταία θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ως το 5ο Συνέδριο του περασμένου καλοκαιριού, όταν και πήρε την απόφαση να μην θέσει υποψηφιότητα για τη νέα Κεντρική Επιτροπή.

Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε ως πολιτικός μηχανικός.