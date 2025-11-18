Με την ακρίβεια να δοκιμάζει συνεχώς τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και τους λογαριασμούς ρεύματος να παραμένουν ένα δυσβάσταχτο βάρος, το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος προχωρά σε νέες συστάσεις με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την ελάφρυνση των μηνιαίων εξόδων.

Στο πλαίσιο της «Συμφωνίας για την Ενέργεια», το Υπουργείο προτείνει μια σειρά πρακτικών κινήσεων και παρεμβάσεων μέσα στο σπίτι, οι οποίες μπορούν να μειώσουν αισθητά τις απώλειες ενέργειας και να περιορίσουν το κόστος θέρμανσης και ηλεκτρισμού.

Πρόκειται για απλές αλλαγές στην καθημερινότητα, αλλά και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, που αν εφαρμοστούν συνδυαστικά μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση.

Αναλυτικά τα μέτρα