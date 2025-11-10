«Μοχλό» για την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους στα ελληνικά νοικοκυριά αναμένεται ότι θα αποτελέσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου «GREGY», ένα έργο στρατηγικής σημασίας που εκτιμάται ότι θα αλλάξει τα δεδομένα στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού.

Παράλληλα, θα επιτρέψει σε βιομηχανίες και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να συνάψουν μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας ρεύματος (PPAs) σε σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές.

Η χονδρεμπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που θα φτάνει στην Ελλάδα, μέσω του καλωδίου, αναμένεται ότι θα είναι φθηνότερη κατά 15 με 20 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) από την τρέχουσα στα τέλη της δεκαετίας. Αυτό ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του ομίλου Κοπελούζου, που αναπτύσσει το έργο μέσω της εταιρείας Elica, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της 6ης Συνόδου Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που διεξήχθη την προηγούμενη εβδομάδα στο Ζάππειο.

«Υπολογίζουμε ότι το 2030-2031 όταν θα είναι έτοιμο το έργο η μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος για σταθερή παραγωγή ή προμήθεια ενέργειας σε όλες τις ώρες της ημέρας (base load) θα είναι γύρω στα 70-75 ευρώ/MWh και εκτιμούμε ότι θα μπορούμε να πουλάμε μεταξύ 55 και 62 ευρώ/MWh», σημείωσε η ίδια πηγή.

Εξασφαλισμένη γη για τις ΑΠΕ

Το υποθαλάσσιο καλώδιο, συνολικού μήκους 954 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού περίπου 4 δισ. ευρώ, θα μεταφέρει στη χώρα μας 3 GW «πράσινης» ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος περίπου 9 GW οι οποίες θα εγκατασταθούν επί αιγυπτιακού εδάφους. Η ενέργεια θα παράγεται κατά περίπου 75% από αιολικά πάρκα και το υπόλοιπο 25% από φωτοβολταϊκά.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε την προηγούμενη εβδομάδα, ο διευθύνων σύμβουλος των τομέα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας του ομίλου Κοπελούζου κ. Ιωάννης Καρύδας, μιλώντας στο συνέδριο Green Deal Greece 2025 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), μετά από μήνες τεχνικών συναντήσεων και διακρατικών συζητήσεων, η κυβέρνηση της Αιγύπτου δέσμευσε εκτάσεις περίπου 2.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη βόρεια ακτή της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Λιβύη, όπου θα αναπτυχθούν τα έργα ΑΠΕ.

Η τοποθεσία και η πρόοδος των συμφωνιών

Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε διότι εκεί βρίσκεται το θαλάσσιο σημείο προσαιγιάλωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα ενώνει ενεργειακά την Ελλάδα με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τον κ. Καρύδα, οι διαδικασίες για την επίσημη συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος βρίσκονται στην τελική ευθεία και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων εβδομάδων.

Η επιλογή των εκτάσεων – βρίσκονται περίπου 150 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λιβύη, κοντά στις ακτές της Μεσογείου- βασίστηκε τόσο στο υψηλό και σταθερό αιολικό δυναμικό της περιοχής όσο και στην εγγύτητά της με το σημείο εγκατάστασης του σταθμού μετατροπής. «Οι εκτάσεις παραχωρούνται από την αιγυπτιακή κυβέρνηση και εμείς θα κατασκευάσουμε τις ΑΠΕ, με την πλειονότητα των έργων να είναι αιολικά πάρκα καθώς οι άνεμοι στην περιοχή είναι σταθεροί και επιτρέπουν παραγωγή σε 24ωρη βάση», τόνισε το στέλεχος του ομίλου, στο περιθώριο της P-TEC.

Οφέλη για την Ελλάδα και τη βιομηχανία

Τα οφέλη του έργου για την Ελλάδα θεωρούνται πολλαπλά. Πέρα από την παροχή ρεύματος σε χαμηλό κόστος στους προμηθευτές ρεύματος και κατ΄ επέκταση στα νοικοκυριά, θα ενισχυθεί η ελληνική βιομηχανία που σήμερα δοκιμάζεται από τις υψηλές τιμές ενέργειας, αλλά θα προσελκύσει και νέες επενδύσεις σε ενεργοβόρες υποδομές, όπως τα data centers και οι μονάδες τεχνητής νοημοσύνης. «Περί τις 60 μεγάλες βιομηχανίες έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες μαζί μας καθώς η base load τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από το καλώδιο θα είναι σαφώς χαμηλότερη. Προτεραιότητα στη φθηνή ενέργεια θα έχει η εγχώρια κατανάλωση στην Ελλάδα και ότι περισσεύει θα εξάγεται», υπογράμμισε η ίδια πηγή.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του έργου

Τα οφέλη από τη λειτουργία της διασύνδεσης για την Ελλάδα έχουν αναδειχθεί από μελέτη της AFRY (μέσω της βρετανικής της θυγατρικής) ενώ, εντός του μήνα, όπως επεσήμανε το στέλεχος του ομίλου, θα είναι έτοιμη και η σχετική ανάλυση και για την Αίγυπτο. «Έργα που είναι οικονομικά βιώσιμα έχουν και γεωπολιτική διάσταση. Ο ισχυρότερος δεσμός σήμερα της Ελλάδας με την Αίγυπτο είναι το καλώδιο», σημείωσε το στέλεχος του ομίλου. Άλλωστε και η ΕΕ στηρίζει την ηλεκτρική διασύνδεση GREGY ως μία από της ενεργειακές «γέφυρες» Ελλάδας – Αφρικής, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική της σημασία για την ασφάλεια εφοδιασμού και την απανθρακοποίηση.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Η ολοκλήρωση του έργου δεν αναμένεται πριν από το 2030–2031. «Δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Αυτήν την περίοδο υπάρχει τεράστια ζήτηση για υποθαλάσσια καλώδια. Ωστόσο, ενδέχεται να ευνοηθούμε από την πολιτική του προέδρου Τραμπ, ο οποίος ακύρωσε ή ανέστειλε τη χρηματοδότηση για υποδομές που σχετίζονται με υπεράκτια αιολικά στις ΗΠΑ, ενώ επανεξετάζει άδειες, δικαιώματα διέλευσης, μισθώσεις κλπ.. Ως αποτέλεσμα, έχουν μειωθεί οι σχετικές παραγγελίες καλωδίων και αυτό ίσως λειτουργήσει υπέρ μας», ανέφερε στέλεχος του Ομίλου.

Σε κάθε περίπτωση βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για χρηματοδότηση και με προμηθευτές για τους σταθμούς μετατροπής και το καλώδιο όπως επίσης και η ανάλυση κόστους – οφέλους, η τεχνική ανάλυση και η μελέτη γραφείου. Έως τα τέλη του έτους αναμένεται ότι θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη χαρτογράφηση του βυθού ώστε να οριστικοποιηθεί η όδευση του καλωδίου και τα σημεία προσαιγιάλωσης. Η έναρξη των υποθαλάσσιων ερευνών προσδιορίζεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 και η ολοκλήρωσή τους την άνοιξη του 2027. Εκτός απροόπτου το τελικό επενδυτικό σχέδιο εκτιμάται ότι θα εγκριθεί στα τέλη του ίδιου έτους.

