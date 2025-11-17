Χιλιάδες διαδηλωτές αναμένονται το απόγευμα να κατακλύσουν το κέντρο της Αθήνας ενόψει της πορείας για την 52 επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τη 17η Νοεμβρίου του 1973. Η πορεία αναμένεται να είναι μαζική καθώς η πολιτικοποίηση των διαδηλωτών αγγίζει και φλέγοντα θέμα της πολιτικής επικαιρότητας όπως η υπόθεση των Τεμπών αλλά και το Παλαιστινιακό και η κατάσταση στη Γάζα. Για το λόγο αυτό χιλιάδες αστυνομικοί αλλά και άλλες κρατικές δυνάμεις και κρατικές υπηρεσίες θα βρίσκονται επί ποδός, μετατρέποντας σε φρούριο την Πρωτεύουσα.

Αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ

Συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας θα βρίσκονται 5.000 αστυνομικοί, συνεπικουρούμενοι από drones και ελικόπτερα αλλά στην επιχείρηση θα συμμετέχουν επίσης στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα παρακολουθούν κρίσιμα σημεία στο κέντρο της Αθήνας και θα πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους.

Ειδικότερα, πάνω από 5.000 αστυνομικοί, από τις μονάδες ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια και την Τροχαία, θα βρίσκονται σε επιφυλακή από το πρωί της Δευτέρας γύρω από το Πολυτεχνείο, άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε δημόσια κτήρια καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Αεροπορική υποστήριξη

Αεροπορική υποστήριξη θα παρέχουν drones και ελικόπτερα, τα οποία θα μεταφέρουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. και θα παρακολουθούν τις ταράτσες, ιδιαίτερα στην περιοχή των Εξαρχείων. Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα γίνονται σε περιοχές όπου υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή ύπαρξη «πολεμοφόδιων».

Στους δρόμους οι «Αίαντες»

Επιπλέον, τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, γνωστοί ως «Αίαντες», θα είναι σε ετοιμότητα για άμεση επέμβαση εάν κριθεί αναγκαίο.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης.

Οι κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Επιπλέον, σήμερα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., οι σταθμοί του Μετρό: Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Αστυνομίας.

Χρήσιμα τηλέφωνα

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο «Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου», από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Σημειώνεται ότι σήμερα, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον Σταθμό μετρό Κατεχάκη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σήμερα θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, από ώρα 06:00 καθώς θα γίνει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στους εξής δρόμους:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.