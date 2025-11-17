Ο Γιάννης Βούλγαρης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ο Σωτήρης Ριζάς, Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας – Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, περιγράφουν στον Γιάννη Θ. Διαμαντή το ιστορικό πλαίσιο που οδήγησε στα γεγονότα της 17 Νοέμβρη και σε όσα ακολούθησαν ως την πτώση της Χούντας και τη Μεταπολίτευση.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: « Πολυτεχνείο 1973: Η φοιτητική εξέγερση» θα ακούσετε:

1:08 Ο ρόλος των εθνικών επετείων και η σημασία των ημερομηνιών.

2:35 Η δυσκολία καταγραφής ιστορικών γεγονότων που έχουν παρουσιαστεί με διαφορετικές

ερμηνείες και προσεγγίσεις.

3:25 Το πολιτικό σκηνικό και όσα οδήγησαν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.

7:35 Η προσπάθεια «φιλελευθεροποίησης» της δικτατορίας από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο.

15:19 Η επιρροή του αμερικανικού παράγοντα.

19:36 Όσα ακολούθησαν μετά το τριήμερο και η ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Δημήτριο Ιωαννίδη.

22:30 Οι νεκροί του Πολυτεχνείου.

23:20 Ο ρόλος του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, στην πτώση της δικτατορίας.

27:38 Η γενιά του Πολυτεχνείου στην Μεταπολίτευση, η ηρωοποίηση και η απομυθοποίηση της.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια