Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, ο Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από αντιστασιακούς που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν από τη χούντα, θα καταθέσει στεφάνι στο Πολυτεχνείο.

Ανάμεσά τους η Μέλπω Λεκατσά, γνωστή και ως «η φαρμακοποιός του Πολυτεχνείου», η οποία φρόντιζε τους τραυματίες της εξέγερσης. Ητααν 20 χρονών το 1973. Ως φοιτήτρια της Φαρμακευτικής έζησε από κοντά τα γεγονότα της Νομικής και, σύμφωνα με την ίδια, μπήκε στην παρανομία, βρέθηκε κυνηγημένη για μήνες, αποκλεισμένη από τους γονείς της και συμμετείχε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Άλλωστε, εκείνη ήταν υπεύθυνη για το φαρμακείο που είχε στηθεί, περιποιήθηκε τους τραυματίες και τους συναγωνιστές και αργότερα μπήκε και πάλι στην παρανομία. Συνελήφθη από το ΕΑΤ-ΕΣΑ και τελικά αποφυλακίστηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1973.

Ο Σωτήρης Τσιακμάκης, ο οποίος σπούδαζε στο Μαθηματικό της Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ως αντιφρονούντας τον Ιούνιο του 1969 και οδηγήθηκε αρχικώς στις διαβόητες φυλακές Αβέρωφ.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η Αλκμήνη Ψιλοπούλου, φοιτήτρια τότε της Φιλοσοφικής, συνελήφθη και βασανίστηκε άγρια.