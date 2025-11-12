Κατέρρευσε στην προπόνηση κατά τη διάρκεια εργομετρικού ποδηλατικού τεστ ο άλλοτε άσος της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, Όσκαρ ντο Σάντος στο προπονητικό κέντρο της Barra Funda.

Όπως αναφέρει το ESPN ο παίκτης ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του τεστ, έχασε τις αισθήσεις του και του παρασχέθηκε άμεση ιατρική φροντίδα.

Οι γιατροί διερευνούν τώρα, μέσω καθετηριασμού, την καρδιακή ανωμαλία που εντοπίστηκε στον παίκτη, ενώ έχει προγραμματιστεί και μαγνητική τομογραφία. Προς το παρόν δεν προβλέπεται να βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέσα στις επόμενες ώρες.

Η κατάστασή του θεωρείται σταθερή και το νοσοκομείο θα εκδώσει ιατρικό ανακοινωθέν μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Λόγω της εγκυμοσύνης της συζύγου του ο Όσκαρ ζήτησε να μην τον επισκεφθεί στο νοσοκομείο.