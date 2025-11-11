Πρόωρα έφυγε από τη ζωή ο Micheal Ray Richardson (Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον), ο «Sugar» του NBA. Πέντε μήνες πριν κλείσει τα 71 του ο παλαίμαχος περιφερειακός απεβίωσε νικημένος από τον καρκίνο του προστάτη.

Τα άσχημα μαντάτα ανέλαβε να μεταφέρει ο δικηγόρος του και φίλος της οικογένειας, Τζον Ζελμπστ. «Έζησε τη ζωή του στο έπακρο, υπερέβη τις πιο απίστευτες αντιξοότητες για να πετύχει ό,τι κατάφερε στη ζωή του. Αποτελεί παράδειγμα για το πώς να λυτρωθείς και να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Θεωρώ ότι είναι ο σπουδαιότερος παίκτης του NBA που δεν μπήκε ποτέ στο Hall of Fame. Απίθανος παίκτης, άνθρωπος και οικογενειάρχης», τόνισε ο Ζελμπστ.

Ο Ρίτσαρντσον είχε γίνει draft στο νο4 του 1978, δύο θέσεις ψηλότερα από τον Λάρι Μπερντ (νο6). Έπαιξε για τέσσερα χρόνια στους Knicks της Νέας Υόρκης κι από ‘κει βρέθηκε σε Golden State Warriors και New Jersey Nets.

Έγινε τέσσερις χρονιές all star, δύο φορές επιλέχθηκε στην κορυφαία αμυντική πεντάδα της κανονικής περιόδου, τρεις χρονιές ήταν ο κορυφαίος «κλέφτης» και μία ο καλύτερος πασέρ.

Στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του είχε 20.1 πόντους, 8.2 ασίστ, 5.6 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα ανά 38 λεπτά συμμετοχής. Γι’ αυτό και ο Isiah Thomas είχε πει πριν από λίγους μήνες πως επρόκειτο για τον παίκτη που «μού έβαζε τα περισσότερα προβλήματα όταν έπαιζα απέναντί του». Όπως εξηγούσε, «ήταν ψηλότερος, εξίσου γρήγορος και μπορούσε να σουτάρει τόσο από το τρίποντο όσο κι από μέση απόσταση. Το παιχνίδι του στο post ήταν υψηλού επιπέδου. Επιθετικά τα είχε όλα».

Για τον πρώην ηγέτη των Pistons, που με τον Jordan βρίσκεται σε αέναη διαμάχη, «την εποχή εκείνη στο ΝΒΑ οι καλύτεροι γκαρντς ήταν ο Magic και μετά ο «Sugar».

Βέβαια ο Micheal Ray Richardson ήταν ταυτόχρονα ο πρώτος παίκτης που τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από το NBA επειδή τρεις φορές είχε παραβιάσει τους κανόνες περί ναρκωτικών ουσιών. Είχε ελεγχθεί τρεις φορές να έχει κάνει χρήση κοκαΐνης.

Ο ίδιος είχε περιγράψει με πόνο εκείνη την ημέρα που του ανακοινώθηκε η ποινή. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη την ημέρα. Με περίμεναν στο Newark. Από τη στιγμή που αποβιβάστηκα, ήξερα τι πρόκειται να συμβεί. Γύρισα σπίτι κι έκανα αλόγιστη χρήση. Μετά συνήλθα και είπα ότι εγώ με έβαλα σε αυτό, εγώ θα με βγάλω».

Συνέχισε την καριέρα του στην Ευρώπη παίζοντας σε Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία και Γαλλία. Αργότερα έγινε προπονητής. Από το 2015 αποσύρθηκε παντελώς από τα παρκέ. Εγκαταστάθηκε στην Οκλαχόμα. Ήταν παππούς έντεκα εγγονιών. Ο ένας γιος του είναι ποδοσφαιριστής και ανήκει στη Φιορεντίνα, όντας παράλληλα διεθνής με την εθνική Μαρόκου.