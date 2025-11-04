Πέθανε σε ηλικια 44 ετών ο Βόσνιος προπονητής Μλάντεν Ζίζοβιτς, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ράντνιτσκι με τη Μλάντοστ το βράδυ της Κυριακής 2/11. Οι γιατροί έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Λίγη ώρα μετά την κατάρρευσή του ανακοινώθηκε ο θάνατός του με τους παίκτες και τους προπονητές να ξεσπούν σε δάκρυα μέσα στο γήπεδο. Οι ποδοσφαιριστές της Ράντνιτσκι έπεσαν στο χορτάρι και άρχισαν να κλαίνε. Το ίδιο έκαναν σοκαρισμένοι και οι παίκτες της Μλάντοστ, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους συναδέλφους τους.

Ο Ζίζοβιτς, πρώην διεθνής της Βοσνίας, είχε αναλάβει καθήκοντα μόλις στις 23 Οκτωβρίου, με το παιχνίδι απέναντι στη Μλάντοστ να είναι μόλις το τρίτο του στον πάγκο.

🇧🇦🇷🇸 | Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923’ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 44 yaşındaki teknik adam, maçın 22. dakikasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan… pic.twitter.com/slGoGJj1aw — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) November 4, 2025

Τα συλλυπητήρια

Σερβική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας έλαβε με βαθιά θλίψη την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του προπονητή της Ράντνιτσκι 1923, Μλάντεν Ζίζοβιτς, ο οποίος απεβίωσε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Mozzart Bet Super League μεταξύ των ομάδων Μλάντοστ και Ράντνιτσκι 1923 στο Λουτσάνι.

Ο πρόωρος χαμός του αποτελεί τεράστια απώλεια για ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια Ζίζοβιτς, στα μέλη της Ράντνιτσκι 1923, καθώς και σε όλους τους φίλους και θαυμαστές του χαρακτήρα και του έργου του.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Μλάντεν. Η αγάπη σου για το ποδόσφαιρο και η κληρονομιά που άφησες πίσω σου θα μείνουν για πάντα μαζί μας».

Παρτιζάν Βελιγραδίου

«Με λύπη λάβαμε την είδηση ότι ο προπονητής της Ράντνιτσκι από το Κραγκούγεβατς, Μλάντεν Ζίζοβιτς, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και την ομάδα».

Crvena Zvezda (Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου)

«Η Crvena Zvezda εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του Μλάντεν Ζίζοβιτς, καθώς και στα μέλη της Ράντνιτσκι 1923. Αναπαύσου εν ειρήνη, Μλάντεν».