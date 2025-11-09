Άλλο ένα μάθημα ζωής παρέδωσε σήμερα ο Παναγιώτης Καραΐσκος, με τη μεγαλειώδη πρωτιά του – τη δεύτερη στο ενεργητικό του συν ένα ασημένιο μετάλλιο πέρυσι – στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας το μότο του, πως όταν θέλεις πολύ κάτι, τίποτε δεν μπορεί να σε σταματήσει.

Ο 37χρονος πρωταθλητής μεγάλων αποστάσεων, που αγωνίζεται για τον Ν.Γ.Σ. Ηρακλής και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους έλληνες δρομείς της εποχής του, δεν παύει να κάνει σχέδια και να ονειρεύεται ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Δεν το έκρυψε άλλωστε, στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον τερματισμό, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, όπου περιέγραψε τον αγώνα και πώς τον διαχειρίστηκε, μοιράστηκε τα όνειρά του για το μέλλον και δεν ξέχασε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον στήριξαν τα προηγούμενα χρόνια κι εξακολουθούν να τον στηρίζουν στα εύκολα και στα δύσκολα της ζωής.

«Είναι η δεύτερη μου νίκη, την τρίτη χρονιά που συμμετέχω. Πέρυσι δε βγήκε, φέτος βγήκε, οπότε είμαι χαρούμενος. Ως προς τον αγώνα, δεν ήξερα ποιος ακολουθούσε, όμως στην αρχή είδα ένα παιδί να προπορεύεται και έτσι με τράβηξε και εμένα, ώστε να πιάσω τον ρυθμό μου. Μετά τα 15 χιλιόμετρα, ήμουν μόνος μου. Το διαχειρίστηκα καλά και δόξα τω Θεώ, ήρθε με καλύτερο χρόνο από το 2023. Ο καιρός ήταν αρκετά δύσκολος, παρόλο που δεν τον κατάλαβα. Έβγαλε ζέστη, είχε βροχή και υγρασία. Όμως θέλει διαχείριση και ψυχή στο τέλος, κι αυτό έκανα», ανέφερε αρχικά ο Παναγιώτης Καραΐσκος.

Σε ερώτηση για τα επόμενα σχεδιά του, απάντησε: «Θέλω να συνεχίσω να κυνηγάω τα όριά μου, να πάω στο ευρωπαϊκό, στο βαλκανικό και σε όλα». Κι όταν ήρθε η στιγμή να αφιερώσει τη μεγάλη του νίκη, δεν μπόρεσε να πνίξει έναν λυγμό, μιλώντας για τους γονείς του: «Όπως και το 2023, οι γονείς μου δεν είχαν έρθει εδώ, τότε λόγω κορονοϊού, και τώρα επειδή έχουν μεγαλώσει, προτίμησαν να δουν τον αγώνα από την τηλεόραση. Οπότε, το αφιερώνω πρώτα σ’ αυτούς, τώρα με βλέπουν και θέλω να τους πω ότι σας αγαπάω πολύ. Τους τυραννάω πολύ με τις ιδιοτροπίες μου και με όλα αυτά».

Ο μαραθώνιος κατά του εθισμού

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος δεν έχει κρύψει την προσωπική του ιστορία, επιθυμώντας με αυτήν να εμπνεύσει κι άλλους ευάλωτους στις καταχρήσεις, καθώς ως έφηβος και νεαρός ενήλικας παρασύρθηκε στον εθισμό στα ναρκωτικά, φτάνοντας μέχρι και στη χρήση ηρωίνης.

Για έξι χρόνια έζησε μέσα στο σκοτάδι, αντιμετωπίζοντας συλλήψεις, απώλειες αγαπημένων προσώπων, καθώς και κίνδυνο ζωής για τον ίδιο. Υπό το βάρος σοβαρών ψυχολογικών και κοινωνικών συνεπειών, και με την αμέριστη στήριξη της οικογένειάς του, αλλά και τρομερή εσωτερική δύναμη, κατάφερε να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Η λύτρωση του στίβου

Το 2013, μετά από πρόταση φίλου του να τρέξουν μαζί τον Μαραθώνιο της Αθήνας, βρήκε το κίνητρο που του έλειπε. Χωρίς προετοιμασία, τερμάτισε την κλασική διαδρομή και συνειδητοποίησε ότι υπάρχουν πολύ πιο δυνατά και ωραία πράγματα στη ζωή από τις ουσίες.

Μέσω του αθλητισμού, όχι μόνο απεξαρτήθηκε, αλλά μεταμόρφωσε τη ζωή του, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και επανένταξης. Μιλάει ανοιχτά για το παρελθόν του σε εκδηλώσεις και διαλέξεις, βοηθώντας ανθρώπους που παλεύουν με προσωπικούς δαίμονες κι είναι ευάλωτοι σε καταχρήσεις.

Το μήνυμα που στέλνει με το παράδειγμά του έχει να κάνει με τη δύναμη της θέλησης και της δεύτερης ευκαιρίας, αποδεικνύοντας ότι η επιμονή και η προσπάθεια μπορούν να οδηγήσουν από τα βάθη του εθισμού στην κορυφή του αθλητισμού.