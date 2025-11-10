Απειλές από τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές») παραδέχθηκε εμμέσως, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του, ο Σπήλιος Λιβανός, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Λιβανός, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, είπε πως ήταν δέκτης πολλών αντιδράσεων για την πολιτική του, όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικότερα, όπως είπε, από την Κρήτη. Μάλιστα, εξήγησε ότι δέχθηκε απειλές ο ίδιος, αλλά και η οικογένειά του. Έφτασαν μάλιστα σε σημείο, κάποιοι να έχουν φτιάξει και αφίσες και κηδειόχαρτο και είχαν γεμίσει την Κρήτη, που ζητούσαν να παραιτηθεί. Όπως είπε, συγκρούστηκε ακόμη και με βουλευτές, όλων των κομμάτων, για τις μεταρρυθμίσεις και τους ελέγχους στον αγροτικό τομέα.

«Ηλίου φαεινότερο η ραγδαία αύξηση αμνοεριφίων σε συγκεκριμένες περιοχές»

Σχετικά με το θέμα της «τεχνικής λύσης», είπε χαρακτηριστικά πως «ερχόμενος αντιμέτωπος με τους αριθμούς, έμεινα εμβρόντητος, καθώς ήταν ηλίου φαεινότερο, ότι υπήρχε μια ραγδαία και αφύσικη αύξηση του αριθμού των αμνοεριφίων σε συγκεκριμένες κτηνοτροφικές περιοχές της επικράτειας, καθώς, επίσης, μια τεράστια αύξηση στην κατανομή Εθνικού Αποθέματος», σημειώνοντας ότι στην Κρήτη εμφανιζόταν μια σωρευτική αύξηση των δηλώσεων κατά 708,7%.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα των ψευδών δηλώσεων και της ψευδούς κατανομής βοσκοτόπων και δικαιωμάτων και καθώς οι ριζικές αλλαγές δεν ήταν εφικτές, εκείνη τη στιγμή ενόψει καταβολών του 2021, ο κ. Λιβανός ζήτησε από τους επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους υπηρεσιακούς συνεργάτες και τη νομική υπηρεσία του ΥπΑΑΤ, να ενσωματωθούν κανόνες που θα απέκλειαν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη διαστρέβλωση των διαδικασιών, αντιμετωπίζοντας τις μεθοδεύσεις που είχαν διαπιστωθεί.

Η «επικήρυξη» του «εχθρού της Κρήτης»

Όπως ανέφερε μάλιστα ο κ. Λιβανός, με την ανακοίνωση και εφαρμογή των εξυγιαντικών αυτών νομοθετικών επιλογών, δημιουργήθηκαν έντονες εστίες αντίδρασης από πρόσωπα που θίγονταν, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την «επικήρυξή» του σε αφίσες, οι οποίες είχαν αναρτηθεί δημοσίως, καθώς και με την οργάνωση δύο συλλαλητηρίων, όπου, μεταξύ των οργανωτών ήταν οι γνωστοί αγροτοπατέρες της Κρήτης υπογραμμίζοντας ότι «φυσικά οι αντιδράσεις αυτές δεν επηρέασαν την πολιτική μας».

Η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ, θέλησε να επικεντρωθεί στα όσα αποκάλυψε ο κ. Λιβανός, ρωτώντας συγκεκριμένα για τον Γιώργο Ξυλούρη. «Τον είδα μια φορά στο γραφείο μου, έβλεπα τους ανθρώπους που είχαν να κάνουν με δουλειά υπουργείου στο υπουργείο. Όλους, είτε ήταν διοικητές οργανισμών, είτε συνεργάτες, είτε αγροτοσυνδικαλιστές τους έβλεπα στο υπουργείο», σημείωσε. Περιέγραψε τον «Φραπέ» μέσα από λεγόμενα συνεργατών του, πως ήταν πολύ έντονος, ζητούσε επίμονα να τον δει και τον έβριζε «με αγοραίους τρόπους. Απαιτούσε να έρθουμε σε επαφή, δεν τον είδα ποτέ, πιθανόν κάποια στιγμή μαζί με άλλους. Αλλά προσωπική επαφή, δεν είχα ποτέ». Και κατέληξε λέγοντας πως ο Γιώργος Ξυλούρης θεωρούσε ότι ήμουν εχθρός της Κρήτης».

«Στην προσπάθειά μου να αντιμετωπίσω την επιδοματοφαγία, προπηλακίστηκα και στο τέλος καταψηφίστηκα»

Επικρίνοντας σφοδρά τους επιτήδειους που έθεσαν σε κίνδυνο το αγροτικό εισόδημα και ζημίωσαν τη χώρα, ο κ. Λιβανός τάχθηκε υπέρ, όχι μόνο της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων, αλλά και της τιμωρίας όλων όσων συνέργησαν σε αυτή την ασυδοσία, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «στην προσπάθειά μου να αντιμετωπίσω την επιδοματοφαγία, αλλάζοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λοιδορήθηκα, απειλήθηκα – τόσο εγώ όσο και η οικογένεια μου – προπηλακίστηκα και στο τέλος καταψηφίστηκα».

Τέλος, περιγράφοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Λιβανός είπε πως ο οργανισμός ήταν εγκλωβισμένος σε ένα πολυδαίδαλο σύστημα με διαχρονικές παθογένειες, μια από τις οποίες ήταν η έλλειψη αυτονομίας των πληροφοριακών συστημάτων και η εξάρτηση από ένα μοναδικό πάροχο και εκείνος προχώρησε στον σχεδιασμό σημαντικών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων για να εξυγιανθεί. Όπως υπογράμμισε μάλιστα ο ίδιος, «έπρεπε να αλλάξει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας του οργανισμού, αλλιώς η παράνομη κατανομή και διασπάθιση πόρων, που γινόταν αμέσως ορατή από τη ραγδαία αύξηση δεικτών δηλώσεων και ποσοστών κατανομής ανά έτος και περιφέρεια, θα αποκτούσε ανεξέλεγκτες διαστάσεις ιδίως στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιφέρειες».