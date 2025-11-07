Στην επικαιροποίηση των μαρτύρων προχώρησε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον νέο κατάλογο περιλαμβάνονται οι Γιώργος Μυλωνάκης, Γιώργος Ξυλούρης (Φραπές), Άκης Σκέρτσος αλλά και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου η οποία είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα ως αγρότισσα που κατείχε Ferrari. H Νέα Δημοκρατία, απέρριψε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για κατά αντιπαράσταση κατάθεση μαρτύρων. Μεταξύ άλλων πηγές του κόμματος τονίζουν πως «πρόσφορη θα μπορούσε να είναι, αντιθέτως, μια τέτοια κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, αν το ζητούμενο ήταν η διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, οπότε όμως δεν θα είχε συσταθεί εξεταστική, αλλά προανακριτική επιτροπή, στο πλαίσιο όχι πλέον των ελεγκτικών, αλλά των δικαστικών αρμοδιοτήτων της Βουλής. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η Ολομέλεια της Βουλής δεν έχει προχωρήσει – στην πραγματικότητα, έχει απορρίψει – την πρόταση για τη σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος και το άρθρο 156 του Κανονισμού της Βουλής. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Είναι η επιτροπή αυτή όμως, η προανακριτική επιτροπή, που διερευνά τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά μέσα προς τον σκοπό υπαγωγής των πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοζόμενες ποινικές διατάξεις και διατύπωσης σαφούς πρότασης για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης, με αποτέλεσμα να είναι δυνητικά χρήσιμη προς αυτή την κατεύθυνση ακόμη και η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων». Οι προτάσεις των κομμάτων ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Γιώργος Ξυλούρης Ανδρέας Στρατάκης Καλλιόπη Σεμερτζίδου Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive AE – Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός Επικρατείας Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ. ΠαΣοΚ



1 Ξυλούρης Γιώργος 2 Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης 3 Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025 4 Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024 5 Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024 6 Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025 7 Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019 8 Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018 9 Τασούλης Αντώνης Διευθυντής Διεύθυνσης Πληρωμών (Λογιστήριο) ΟΠΕΚΕΠΕ 10 Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ 11 Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Ηρακλείου 12 Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ 14 Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 15 Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας 16 Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας 17 Μπουνάκης Νίκος ΚΥΔ Κρήτης 18 Χλύκας Νικόλαος ΚΥΔ Αττικής 19 Στρατάκης Ανδρέας, μέλος του Gaia Επιχειρείν – πρώην μέλος του ΔΣ του Gaia Απιχειρείν & άμισθος σύμβουλος υπουργού Βοριδη 20 Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑ , πρώην τραπεζικό στέλεχος 21 Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας 22 Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου 23 Κακαβάς Νίκος – Υπάλληλος και Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 24 Δημήτρης Δημητριάδης – ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΥΡΙΖΑ



1. Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της χώρας, Πρόεδρος της ΝΔ

2. Μυλωνάκης Γιώργος, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

3. Πιερρακάκης Κυριάκος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, την περίοδο 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών την περίοδο 15/3/25-μέχρι σήμερα)

4. Γεραπετρίτης Γεώργιος, βουλευτής ΝΔ μέλος της Κυβέρνησης, (Υπουργός Επικρατείας την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών την περίοδο 27/6/23 – μέχρι σήμερα Υπουργός Εξωτερικών)

5. Σκέρτσος Χρήστος-Γεώργιος (Άκης), βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου την περίοδο 9/7/19-13/8/21, Υπουργός Επικρατείας, την περίοδο 13/8/21-26/5/23, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 20/4/23-26/5/23 και Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23 μέχρι σήμερα)

6. Σταμενίτης Διονύσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27/6/23-30/6/25)

7. Μπουκώρος Χρήστος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης την περίοδο 15/3/25-27/6/25)

8. Χατζηβασιλείου Αναστάσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Εξωτερικών την περίοδο 20/1/25-27/6/25)

9. Κεφαλογιάννης Ιωάννης, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Μεταφορών την περίοδο 7/7/19-1/9/21, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την περίοδο 15/3/25 μέχρι σήμερα)

10. Παπασταύρου Σταύρος, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23-28/3/24, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 14/3/24-μέχρι σήμερα)

11. Σενετάκης Μάξιμος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ανάπτυξης την περίοδο 27/6/23 μέχρι σήμερα)

12. Κέλλας Χρήστος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 14/6/24-μέχρι σήμερα)

13. Γιόγιακας Βασίλειος, Βουλευτής της ΝΔ Ν. Θεσπρωτίας

14. Βαλιώτης Αθανάσιος, υπάλληλος ή προϊστάμενος Περιφερειακής Μονάδας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

15. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, περιφερειακός διευθυντής οπεκεπε Κρήτης

16. Ζαφειρίου Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ,

17. Κουρμέτζα Σταυρούλα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

18. Μελιτίνη Οικονομάκη, μέλος του ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ 43/23-1-2024),

19. Πολιτοπούλου Ζωή, υπάλληλος της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

20. Παπαδάκης Γρύλος, πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Μυλοποτάμου

21. Νασιόπουλος Κωνσταντίνος, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Κέλλα Χρήστου

22. Τρουλλινός Ιωάννης, Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη

23. Στρατάκης Ανδρέας, ελαιοπαραγωγός από την Κρήτη

24. Ξυλούρης Γιώργος, παραγωγός από την Κρήτη, Πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σουλτανίνας,

25. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΦΙΝΑ ΙΚΕ

26. Μπίκας Δημήτρης, πρώην υπάλληλος του ΥΠΑΑΤ

27. Μητροδήμος Κώστας, αγρότης από την Λάρισα

28. Καλφούντζος Ηλίας, γεωπόνος

29. Καπούνης Δημήτρης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

30. Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

31. Σεμερτζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης,συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ

32. Σαρόπουλος Αθανάσιος, προϊστάμενος Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής \ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΜΕ Θεσσαλονίκης

33. Χαλικιά Δήμητρα, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 – 26/06/20213 (σημειωτέον, η κα Χαλικιά έχει στείλει αίτημα στην Εξεταστική Επιτροπή προκειμένου να προηγηθεί)

34. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του)

35. Εκπρόσωπος του ΝΣΚ και συγκεκριμένα προτείνουμε την κα Λευθεριώτου Ελένη, αντιπρόεδρο του ΝΣΚ, προϊσταμένη στο Ειδικό Γραφείο Ενωσιακού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ΥΠΑΑΤ, δεδομένου ότι παρέστη ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, στην υπόθεση της Ελλάδος για τα βοσκοτόπια, την οποία η χώρα μας κέρδισε

36. Καχριμάνης Αλέξανδρος, Περιφερειάρχης Ηπείρου

37. Παπαδάκη Αντωνία, Υπάλληλος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

38. Κακαβάς Νικόλαος, πρόεδρος ΠΟΓΕΔΥ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων)

39. Λαμπρόπουλος Απόστολος, πρώην Γενικός Δ/ντης ΟΠΕΚΕΠΕ

40. Κουντούρης Κων/νος, πρώην Δ/ντής Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ

41. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, πρώην Δ/ντής Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ

42. Τασούλης Αντώνιος, Δ/ντής Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ