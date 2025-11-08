Οι περισσότεροι από εμάς ακόμη δεν γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς, ειδικά το ChatGPT, είναι ένα πολύ καινούργιο και μυστηριώδες εργαλείο που μπήκε πολύ πρόσφατα στη ζωή μας.

Το Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο της Open AI είναι κάτι περισσότερο από μια μηχανή αναζήτησης και μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο, αρκεί να έχουμε επίγνωση του τρόπου που λειτουργεί και των ρυθμίσεων που επηρεάζουν το τρόπο που αλληλεπιδρούμε μαζί του.

Η δημοσιογράφος Αλεξάντρα Σάμιουελ, σε άρθρο της στη Wall Street Journal, παρουσιάζει έξι ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των συνομιλιών μας με το ChatPT, στη βελτίωση της απόδοσης και στην προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.

Δίνουμε στο ChatGPT πληροφορίες για εμάς

Η Σάμιουελ παρομοιάζει τη σχέση μας με το ChatGPT με εκείνη που ενδεχομένως να είχαμε με έναν σύμβουλο που καλείται να βοηθήσει χωρίς να γνωρίζει τίποτα για τον πελάτη του. Για να λειτουργήσει σωστά, χρειάζεται να του προσφέρεις βασικό πλαίσιο για το ποιος είσαι και τι ζητάς.

Στις «Ρυθμίσεις», επιλέγουμε «Εξατομίκευση» και μετά «Ενεργοποίηση προσαρμογής» και συμπληρώνουμε προσωπικά μας στοιχεία όπως όνομα, επάγγελμα, ενδιαφέροντα και προτεραιότητες.

Η δημοσιογράφος αναφέρει ότι ίδια έχει προσθέσει ακόμη και πληροφορίες για την οικογένεια και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί στη δουλειά της, ώστε το ChatGPT να προσαρμόζει τις απαντήσεις του στο προσωπικό της προφίλ.

Ρυθμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μας «μιλά»

Το ChatGPT προσπαθεί να μαντέψει το ύφος που προτιμάμε, όμως μπορούμε να το καθοδηγήσουμε με ακρίβεια μέσω της επιλογής «Προσαρμοσμένες οδηγίες».

Στην ίδια ενότητα «Εξατομίκευση» των «Ρυθμίσεων», υπάρχει η δυνατότητα να καθορίσουμε το ύφος των απαντήσεων. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε την οδηγία «οι απαντήσεις να μην ξεπερνούν τις 50 λέξεις» ή «χρησιμοποίησε λίστες με κουκκίδες».

Μπορούμε ακόμη να ορίσουμε ρόλους, όπως «κατά τη δημιουργία παρουσίασης, κάνε ερωτήσεις που βοηθούν τη σκέψη μου και μην γράφεις έτοιμα κείμενα». Έτσι το εργαλείο ακολουθεί πιο πιστά τον τρόπο εργασίας μας.

Όπως πάντα, ελέγχουμε τι μοιραζόμαστε

Η OpenAI χρησιμοποιεί τα δεδομένα που προκύπτουν από τις συνομιλίες για την εκπαίδευση των μοντέλων της. Αν επιθυμούμε να το περιορίσουμε αυτό, πηγαίνουμε στις «Ρυμίσεις», επιλέγουμε «Στοιχεία ελέγχου δεδομένων» και απενεργοποίησε την επιλογή «Βελτίωση του μοντέλου για όλους».

Η Σάμιουελ εξηγεί ότι με αυτό τον τρόπο οι συνομιλίες δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση νέων μοντέλων, προσφέροντας μεγαλύτερη διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών και των επαγγελματικών μας δεδομένων.

Διαχείριση της μνήμης του ChatGPT

Η λειτουργία μνήμης δίνει τη δυνατότητα στο ChatGPT να θυμάται πληροφορίες από προηγούμενες συνομιλίες. Αυτή βελτιώνει την εξατομίκευση και την προσθήκη προσωπικών στοιχείων και προτιμήσεων στις απαντήσεις, όμως χρειάζεται τακτική επιμέλεια.

Μπορούμε να ελέγξουμε τη λειτουργία μέσα από τις «Ρυθμίσεις», επιλέγοντας «Εξατομίκευση» και μετά το πλαίσιο «Διαχείριση» δίπλα στη «Μνήμη».

Από εκεί μπορούμε να διαγράψουμε παρωχημένες ή λανθασμένες πληροφορίες, κρατώντας μόνο όσα θεωρούμε χρήσιμα για τη συνέχιση της συνεργασίας μας με το εργαλείο.

Διαμόρφωση της εμφάνισης και της φωνής

Η εμπειρία χρήσης επηρεάζεται από το αισθητικό περιβάλλον. Στην ενότητα «Ρυθμίσεις», επιλέγουμε «Γενικά» και από εκεί μπορούμε να αλλάξουμε το θέμα (φωτεινό ή σκούρο) και το χρώμα προφοράς των μηνυμάτων μας. Η Σάμιουελ επιλέγει μοβ αποχρώσεις, επειδή τις συνδέει με δημιουργικότητα και φαντασία. Για τη φωνητική λειτουργία, υπάρχουν διαθέσιμες φωνές με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Επιλέγουμε μοντέλο ανά συνομιλία

Κάθε έκδοση του ChatGPT έχει δική της «προσωπικότητα» και τρόπο σκέψης. Το GPT-5 προσαρμόζει αυτόματα το μοντέλο στις ανάγκες της εκάστοτε συνομιλίας, όμως η Samuel προτιμά να κάνει η ίδια την επιλογή.

Στις «Ρυθμίσεις» – «Γενικά», ενεργοποίησε το «εμφάνιση επιπλέον μοντέλων» και δοκιμάζουμε διαφορετικές εκδόσεις. Το GPT-5 Pro προσφέρει αναλυτική σκέψη και βάθος, ενώ το GPT-4o δίνει πιο γρήγορες και ευέλικτες απαντήσεις.

Έτσι μπορούμε να προσαρμόζουμε το εργαλείο στις εκάστοτε απαιτήσεις μας, από συνταγές μαγειρικής έως επιχειρησιακή στρατηγική.

Τακτικός έλεγχος και προσαρμογή

Η Σάμιουελ προτείνει επανέλεγχο των ρυθμίσεων κάθε λίγες εβδομάδες. Νέες επιλογές προστίθενται συχνά, όπως η δυνατότητα καθορισμού προεπιλεγμένης «προσωπικότητας». Η περιοδική επιμέλεια εξασφαλίζει τη μέγιστη αξιοποίηση του ChatGPT, διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο στα προσωπικά δεδομένα.