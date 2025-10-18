Το περιμέναμε. Και όταν κάτι το περιμένεις, τότε αυτόματα μειώνεται και φόβος που προκαλεί οτιδήποτε νέο κατά την άφιξή του, είτε αυτό έχει να κάνει με την τεχνολογία είτε με τις εξελίξεις στην προσωπική μας ζωή.

Μόνο που, στην συγκεκριμένη περίπτωση, η τεχνολογία και η προσωπική μας ζωή ανήκουν στο ίδιο πλαίσιο. Η αντίδρασή μας στο άκουσμα της είδησης ότι από τον Δεκέμβριο το ChatGPT θα προσφέρει ερωτικό περιεχόμενο ήταν, στην καλύτερη, σκωπτική. Άλλωστε, «αργά ή γρήγορα θα γινόταν».

Τον Αύγουστο, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε σε ένα podcast ότι ήταν «περήφανος» που η εταιρεία του δεν είχε προσθέσει λειτουργίες όπως ένα «sexbot avatar» στο ChatGPT. Λίγους μήνες αργότερα ανακοίνωσε ότι οι ενήλικες χρήστες «θα αντιμετωπίζονται ως ενήλικες» και ότι θα έχουν πρόσβαση σε σαφώς ερωτικές διαδραστικές εμπειρίες. Πρόσθεσε επίσης ότι το chatbot θα μπορεί να συμπεριφέρεται με πιο «ανθρώπινο τρόπο» ή να «λειτουργεί σαν φίλος».

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right. Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

H ζήτηση για τα chatbots που συμπεριφέρονται με ρομαντικό ή σεξουαλικό τρόπο, βέβαια, ήταν ήδη μεγάλη, πολύ πριν το ChatGPT μπει στο παιχνίδι. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι εφαρμογές για κινητά με «AI συντρόφους» απέφεραν έσοδα 82 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης εφαρμογών Appdivs.

Ωστόσο, μπαίνοντας σε αυτή την αγορά, η OpenAI θέτει πάνω απ’ όλα το κέρδος εις βάρος της εμπειρίας και της ασφάλειας των χρηστών. Ούτε αυτό, φυσικά, θα έπρεπε να μας κάνει εντύπωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024, η εταιρεία λειτουργεί με μια τρύπα ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η κίνηση αυτή θα βοηθήσει να προσελκύσει περισσότερους συνδρομητές επί πληρωμή.

Στον τεχνοκαπιταλισμό όλα επιτρέπονται

«Το να το παρουσιάζουν ως “αντιμετώπιση των ενηλίκων σαν ενήλικες” μαζί με “καλύτερα εργαλεία ασφαλείας” αποτελεί κάλυμμα για ένα μοντέλο εμπορικής εκμετάλλευσης και διατήρησης πελατών», υποστήριξε ο Ρομάν Γιαμπόλσκι, καθηγητής και ερευνητής ασφάλειας AI στο Πανεπιστήμιο του Λούισβιλ.

Μόλις τραβήξουμε αυτό το κάλυμμα, βλέπουμε άψυχα συστήματα που στην πραγματικότητα είναι εργαλεία συλλογής δεδομένων σχεδιασμένα να μεγιστοποιούν τη δέσμευση των χρηστών. Και όταν ένας χρήστης αισθάνεται ότι τον «κατανοεί» ή τον «αγαπά» ένας αλγόριθμος που έχει κατασκευαστεί για να τον κρατά προσκολλημένο, ενισχύεται η συναισθηματική εξάρτηση και παραμορφώνονται οι προσδοκίες για τις πραγματικές σχέσεις.

Σύμφωνα με την Χέδερ Μπεργκ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, «αυτές οι τεχνολογίες δεν αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες των απλών ανθρώπων ή την κατεύθυνση της κοινωνίας. Αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες του τεχνοκαπιταλισμού να διεισδύσει σε κάθε πτυχή της ζωής μας».

Οι ψηφιακές «σχέσεις»

Στο συνέδριο της βιομηχανίας ενηλίκων TES στην Πράγα τον Σεπτέμβριο, παρατηρήθηκε μια απότομη αύξηση νέων ιστοσελίδων που προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σχέσεις με ψηφιακές, τεχνητής νοημοσύνης «συντρόφους», εικονικές κοπέλες που αφαιρούν τα ρούχα τους με αντάλλαγμα ψηφιακά κουπόνια.

Οι δημιουργοί αυτών των νέων επιχειρήσεων ισχυρίζονται ότι προσφέρουν μια βελτιωμένη εκδοχή των παραδοσιακών ιστοσελίδων με web-cam, όπου πραγματικές γυναίκες γδύνονται μπροστά στην κάμερα και συνομιλούν με άνδρες, καθώς έτσι εξαλείφεται το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης που υπάρχει σε τμήματα της βιομηχανίας.

Υποστηρίζουν επίσης ότι οι εικονικές περφόρμερ δεν αρρωσταίνουν, δεν χρειάζονται ρεπό, δεν εξαντλούνται στο τέλος μιας βάρδιας και δεν αισθάνονται ταπείνωση από τις απαιτήσεις των πελατών.

Οι περισσότερες ιστοσελίδες προσφέρουν στους χρήστες μια επιλογή έτοιμων «συντρόφων», κυρίως χαμογελαστές, λευκές γυναίκες γύρω στα είκοσι, αλλά δίνουν και τη δυνατότητα στους συνδρομητές να δημιουργήσουν τη δική τους φανταστική διαδικτυακή σύντροφο.

Όλα τα παραπάνω, φυσικά, οφείλουν την ανάπτυξή τους στην πρόοδο των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, που επιτρέπουν πιο ρεαλιστικές συνομιλίες με chatbots. Από τον Δεκέμβριο, ένα από τα πιο γνωστά chatbots, το ChatGPT, θα μπει κι αυτό ακόμα πιο ενεργά στον κόσμο του τεχνητού ρομαντισμού. Αργά ή γρήγορα θα γινόταν, σωστά;