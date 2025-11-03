Σε συμφωνία αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξαν Amazon και OpenAI, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία του Τζεφ Μπέζος θα παρέχει στην εταιρεία του Σαμ Άλτμαν, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, κάτι που δίνει στην εταιρεία πίσω από το ChatGPT πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες επεξεργαστές γραφικών Nvidia για την εκπαίδευση και την εκτέλεση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της.

Η συμφωνία αυτή έρχεται εκ νέου να υπογραμμίσει την αυξανόμενη ζήτηση της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης για υπολογιστική ισχύ, η οποία τροφοδοτείται από την αναζήτηση τεχνολογίας που θα είναι ισάξια ή και θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε σε άνοδο 5% των μετοχών της Amazon στις συναλλαγές πριν το άνοιγμα των αγορών.

Άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες Amazon Web Services

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η OpenAI θα αρχίσει να χρησιμοποιεί αμέσως τις υπηρεσίες Amazon Web Services, με όλη την προγραμματισμένη χωρητικότητα να τίθεται σε λειτουργία έως το τέλος του 2026 και με περιθώρια περαιτέρω επέκτασης το 2027 και μετά. Η συμφωνία είναι μία από τις πρώτες σημαντικές κινήσεις της OpenAI από την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης την περασμένη εβδομάδα, η οποία απελευθερώνει τον κατασκευαστή του ChatGPT από τις μη κερδοσκοπικές του ρίζες.

Το Reuters σε παλιότερο ρεπορτάζ του ανέφερε ότι η εταιρεία έχει θέσει τις βάσεις για μια αρχική δημόσια προσφορά που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ωστόσο, οι ραγδαία αυξανόμενες αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και οι τεράστιες δεσμεύσεις δαπανών τους, που συνολικά υπερβαίνουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για την OpenAI, έχουν προκαλέσει φόβους ότι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης διογκώνεται σε φούσκα.