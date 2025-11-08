Το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση του «κεντρικού διαδρόμου, με απώτερο στόχο την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας Atlantic- See LNG Trade (συμμετοχής AKTOR- ΔΕΠΑ Εμπορίας) και της αμερικανικής εταιρείας Venture Global για την παροχή LNG έως και 4 δισ. κυβικά μέτρα σε βάθος 20ετίας.

Η εν λόγω εξέλιξη, με σαφείς γεωπολιτικές διαστάσεις, αποτελεί την απαρχή για τη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο μεταξύ της νότιας και της ανατολικής Ευρώπης, καθώς μέσω των εγκαταστάσεων της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης το αμερικανικό αέριο θα φθάνει έως την Ουκρανία, με πρώτο σταθμό τη Ρουμανία.

Ταυτοχρόνως θωρακίζεται η θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο με «όχημα» την αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς η Ουάσινγκτον αποκτά επιπλέον επιχειρηματικά συμφέροντα επί της ελληνικής επικρατείας, μειώνοντας ταυτοχρόνως τη ρωσική επιρροή στην ευρύτερη περιοχή, καθώς ουσιαστικά αποκλείεται η πρόσβαση της Μόσχας σε μια σειρά από αγορές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Άλλωστε, από την 1η Ιανουαρίου του 2028 η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει την εισαγωγή οποιασδήποτε μορφής ρωσικής ενέργειας, με αποτέλεσμα όσα κράτη- μέλη παρέμεναν συνδεδεμένα με συμβόλαια να οφείλουν εκ των πραγμάτων να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, με το αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας να καθίσταται η πλέον αξιόπιστη εξ αυτών.

Τι κερδίζουν οι Έλληνες από τη συμφωνία LNG

Όπως βεβαίως έχει σημειωθεί ξανά στο «Βήμα» πολλά θα κριθούν και από την τιμή του αμερικανικού αέριου, αναλόγως φυσικά και της ζήτησης που θα καταγραφεί. Σύμφωνα με το σχέδιο του Λευκού Οίκου το αμερικανικό LNG «απευθύνεται» σε μια αγορά 100 εκατομμυρίων Ευρωπαίων, σε έξι χώρες, με την Αθήνα να διεκδικεί επίσης σημαντικά τέλη διέλευσης αλλά και χρήσης των εγκαταστάσεων FSRU σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη, ώστε να μειωθεί και το κόστος του αερίου για τους Έλληνες καταναλωτές.

Σύμφωνα, δε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε το πρωί της Παρασκευής στο συνέδριο P-TEC στο Ζάππειο, στην περιοχή συντελείται «επανασχεδιασμός ολόκληρου του ενεργειακού χάρτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης», ενώ ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για «μια αρτηρία που ενεργοποιεί αυτή την περιοχή της Ευρώπης που παρέμενε αδρανής, αντί να λειτουργεί ως μια ενότητα. Δεν είναι μόνο ο ηλεκτρισμός και οι αγωγοί, αλλά οι γέφυρες, οι δρόμοι, ο σιδηρόδρομος που θα επιφέρουν για 100 εκατομμύρια πολίτες ευημερία και σταθερότητα».

Ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε με αυτόν τον τρόπο τη συνολική γεωπολιτική σημασία της διαδρομής που ξεκινά από τις ελληνικές ακτές και φθάνει έως την Ουκρανία, παρακάμπτοντας τόσο τα Στενά όσο και τη Μαύρη Θάλασσα. Φυσικά, για να υλοποιηθεί το συνολικό σχέδιο απαιτείται σημαντική αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου και του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, αλλά και κάποιου είδους συμμετοχή των Αμερικανών στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Η Ελλάδα ως πύλη εισόδου

«Η Ελλάδα καθίσταται πύλη εισόδου του Αμερικανικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και για την εισαγωγή ενέργειας από όλη τη Μεσόγειο» δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, στον απόηχο και της συμφωνίας ανάμεσα στον ΔΕΣΦΑ και τους διαχειριστές μεταφοράς αερίου από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία προκειμένου να δημιουργηθούν νέοι αγωγοί- παρακλάδια του «κεντρικού διαδρόμου».

Εάν πράγματι οι δίοδοι επεκταθούν σε αυτόν τον βαθμό γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η γεωπολιτική αξία της Ελλάδας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών μεγεθύνεται έτει περαιτέρω.

Στην εξίσωση πρέπει να προστεθεί και η συμμετοχή της ExxonMobil στο οικόπεδο 2 δυτικά της Κέρκυρας, με την κοινοπραξία να σχεδιάζει διερευνητική εξόρυξη εντός των επόμενων 18 μηνών, μια εξέλιξη που έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την επίσημη έκφραση του ενδιαφέροντος της Chevron για τα νότια της Κρήτης. «Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει ευημερία στο εσωτερικό και ειρήνη στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει εμπόριο. Αυτό σημαίνει δέσμευση στον τομέα της ενέργειας.

Η Ελλάδα είναι βασικός εταίρος σε αυτήν την προσπάθεια και Πρόεδρος Τραμπ είναι απόλυτα σύμφωνος με αυτό», ήταν μια από τις πλέον χαρακτηριστικές αποστροφές του κ. Ράιτ δια της οποίας αποτυπώνεται το συνολικό σκεπτικό του Λευκού Οίκου.

Η αμερικανική εξωτερική συναρτάται πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό από εγχειρήματα οικονομικού και δη ενεργειακού χαρακτήρα. Η Αθήνα μπορεί έως σήμερα να αγοράζει και να καταναλώνει σημαντικές ποσότητες αμερικανικού LNG (πάνω από 40%), πλέον όμως θα λειτουργήσει ως βασικός σταθμός διαμετακόμισης, γεγονός που ισχυροποιεί τους δεσμούς με την Ουάσινγκτον. Και αυτό μάλιστα σε μια συγκυρία γενικευμένης αναταραχής, με την κυβέρνηση μάλιστα να αναζητεί εδώ και καιρό εποικοδομητικούς διαύλους επικοινωνίας με τον Λευκό Οίκο.

Το μήνυμα στην Αγκυρα

Την ίδια ώρα, η Αθήνα κερδίζει μέτρα στον εν εξελίξει άτυπο διαγκωνισμό με την Άγκυρα όσον αφορά τη δέσμευση στη δυτική συμμαχία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διαμηνύει προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου, αλλά και στους Ευρωπαίους εταίρους ενώπιον σειράς Αμερικανών αξιωματούχων, ότι πρέπει να απαγορευθεί συνολικά η εισροή φυσικού αερίου στην Ένωση.

«Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος, και απευθύνομαι και στους δύο Υπουργούς: αυτή η απαγόρευση πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό είναι και ένα μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ομολόγους μου. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το ρωσικό φυσικό αέριο να εισέρχεται στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα, μέσω της Τουρκίας. Διαφορετικά, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα αποδειχθούν ουσιαστικά μάταιες».