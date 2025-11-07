Μια νέα σελίδα στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών ανοίγει με την υπογραφή της συμφωνίας προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μεταξύ της αμερικανικής εταιρείας Venture Global LNG και της νεοσύστατης κοινής εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE A.E. (AS LNG), που ιδρύθηκε από τον Όμιλο ΑΚΤΩΡ και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Οι υπογραφές «έπεσαν» κατά τη διάρκεια της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης πηγών προμήθειας φυσικού αερίου για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, με στόχο τη μακροπρόθεσμη διασφάλιση αποθεμάτων LNG.

Παράλληλα, ενδυναμώνει τη θέση της χώρας ως περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου στην Ανατολική Ευρώπη, μέσω των υποδομών που αναπτύσσονται κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες υπεγράφη η «μεγάλη συμφωνία» με την ExxonMobil που εισέρχεται δυναμικά στο ελληνικό ενεργειακό παιχνίδι, εξασφαλίζοντας ποσοστό 60% στο «μπλοκ 2» του Βορειοδυτικού Ιονίου, που μέχρι πρότινος διαχειρίζονταν η Energean και η HELLENiQ ENERGY.

«Ιστορική στιγμή»

Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας «ιστορική στιγμή», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια συνεργασία που «προετοιμαζόταν επί μήνες και θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια την περιοχή, με ουσιαστική υποστήριξη για τον Κάθετο Διάδρομο».

Από την ελληνική πλευρά, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Εξάρχου, έκανε λόγο για «ιστορική συμφωνία» που αφορά την εισαγωγή φυσικού αερίου στη χώρα, τονίζοντας τη σημασία της για την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια «σημαντική σύμπραξη» και την «πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία του είδους της στην Ανατολική Ευρώπη», που ενισχύει καθοριστικά τον ρόλο της Ελλάδας στην αγορά LNG και τη διακίνηση ενέργειας προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Κομβικός πυλώνας ενεργειακής επάρκειας

Η νέα αυτή συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο που η Ευρώπη εξακολουθεί να επιδιώκει απεξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, επιταχύνοντας την αναζήτηση εναλλακτικών και ασφαλέστερων πηγών προμήθειας.

Το LNG που θα φτάνει στην Ελλάδα θα διοχετεύεται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου προς τις αγορές της περιοχής, καθιστώντας τη χώρα κομβικό πυλώνα ενεργειακής επάρκειας και εμπορίας φυσικού αερίου για ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη.