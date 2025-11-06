Σαφή μηνύματα έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη συνεδρίαση της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC), που ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης στην Αθήνα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις από τις ExxonMobil και Chevron, επισημαίνοντας πως η παρουσία των δύο αμερικανικών κολοσσών, σε συνδυασμό με εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

«Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μονάχα ένας δρόμος, αυτός της συνεργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι οι κοινές πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας στοχεύουν «στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή».

Ιστορική ευκαιρία για τη χώρα

Ο υπουργός έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία» για τη χώρα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα και η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για τις απαραίτητες υποδομές, ενώ αναμένεται όπως είπε να υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις από τον ιδιωτικό τομέα κατά τη διάρκεια του forum.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της ελληνικής οικονομίας να υποδεχθεί μεγάλες επενδύσεις, καθώς και στη δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν ενεργά στα ενεργειακά έργα που σχεδιάζονται, έχοντας ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία από προηγούμενα εγχειρήματα.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην Ευρώπη, είναι κρίσιμη η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κοινό στόχο Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είμαι χαρούμενος που βλέπω εδώ πολλούς εκπροσώπους εταιρειών», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας και τον αυξανόμενο ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.