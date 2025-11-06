Στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Νοεμβρίου πραγματοποιείται το υπουργικό και επιχειρηματικό forum της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).

Η διάσκεψη, πρόκειται για μία πρωτοβουλία των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, ο οποίος συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην Αθήνα το παρών θα δώσουν επίσης ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος θα μετρά τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη του στην Ελλάδα σε διάστημα λιγότερο από δύο μήνες, και ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Μάικλ Ρήγας.

Αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η «απόβαση» 17 πολυεθνικών ενεργειακών ομίλων και κολοσσών της τεχνολογίας. Επί της ουσίας το διήμερο της P-TEC μετατρέπει την Αθήνα σε κόμβο των διεθνών ενεργειακών και γεωπολιτικών εξελίξεων. Ήδη, οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τους 1.200, ενώ θα «παρελάσουν» πάνω από 300 ενεργειακές εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα καταγραφεί και η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία είναι απολύτως ενημερωμένη για το ενεργειακό στάτους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στα εγχειρήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, προωθώντας παραλλήλως νέες ιδέες.

Τα πολυπόθητα συμβόλαια ως μέγιστο διακύβευμα

Το μέγιστο διακύβευμα βεβαίως, τόσο για την Ουάσιγκτον όσο και για την Αθήνα, είναι να καταγραφεί έμπρακτο ενδιαφέρον από τα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προς αγορά αμερικανικού LNG, το οποίο και θα διοχετευθεί προς Βορρά μέσω των ελληνικών υποδομών.

Ως προς αυτό, τα μεν στοιχεία της αγοράς είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, από την άλλη πλευρά όμως η τιμή του προσφερόμενου υγροποιημένου φυσικού αερίου παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Το 2024 η Ευρωπαϊκή Ενωση κατανάλωνε ρωσικό αέριο σε ποσοστό μόλις 19%, από 45% τρία χρόνια πριν (2021), ενώ η ολική διακοπή έως το 2028 ανοίγει ακόμα περισσότερα περιθώρια εισαγωγής αμερικανικής ενέργειας.

Οσον αφορά τη μείωση της τιμής που θα επιδιώξουν οι ευρωπαίοι υπουργοί στο συνέδριο της Αθήνας, μπορεί να επιτευχθεί είτε με υπογραφή μακροπρόθεσμων συμβολαίων με σταθερό αντίτιμο, ανεξαρτήτως αν θα καταναλωθεί η προσφερόμενη ενέργεια στο σύνολό της, είτε αν οι Αμερικανοί διαπιστώσουν ότι πιθανές μαζικές συμφωνίες θα τους έφερναν περισσότερα κέρδη και αποφασίσουν να ρίξουν τις τιμές. Εξ ου και στο διήμερο του P-TEC θα παραστούν έμπειρα στελέχη της ενεργειακής αγοράς που δύνανται να συμβάλουν στις διαπραγματεύσεις.

Ειδικά η Ελλάδα, ανεξαρτήτως της διάθεσης των «24» που θα βρεθούν στην Αθήνα, θα πρέπει να θεωρεί δεδομένη τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία. Σχετικές συνομιλίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σε ανώτατο μάλιστα επίπεδο, ενώ η ουκρανική οικονομία στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε δυτικό χρήμα, γεγονός που την καθιστά πιο ευέλικτη στο ζήτημα κατανάλωσης αμερικανικής ενέργειας.

Ποιοι θα είναι οι ομιλητές στο P TEC

Τις εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ και ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε ένα fire-side chat υψηλού συμβολισμού.

Θα ακολουθήσει ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών και ενεργειακού «τσάρου», Νταγκ Μπέργκαμ, επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την Ελλάδα «εξαιρετικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών». Κατόπιν, θα ακολουθήσει πάνελ στο οποίο θα συμμετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η δεύτερη ημέρα είναι αφιερωμένη στη Σύνοδο Υπουργών Ενέργειας, με θέματα την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας, τη βιωσιμότητα των ενεργειακών υποδομών και τον ρόλο του LNG ως μοχλού περιφερειακής σταθερότητας. Στη δεύτερη μέρα ξεχωρίζει η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ποιοι ενεργειακοί κολοσσοί θα παρευρεθούν

Το P-TEC θα φιλοξενήσει, παράλληλα, κορυφαίους εκπροσώπους εταιρειών όπως οι ExxonMobil, Baker Hughes, Venture Global LNG, Westinghouse, Cheniere, Woodside Energy, Google, Amazon, Italgas και Excelerate Energy. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ενεργειακή ασφάλεια, την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, τις νέες τεχνολογίες και τη διασύνδεση της ενέργειας με την τεχνητή νοημοσύνη.

Αμερικανοί Αξιωματούχοι που θα παρευρεθούν στο 6ο P-TEC

Chris Wright – 17ος Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Doug Burgum – 55ος Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Michael J. Rigas – Υφυπουργός Εξωτερικών για Διαχείριση και Πόρους Jacob Helberg – Υφυπουργός Εξωτερικών για Οικονομική Ανάπτυξη, Ενέργεια και Περιβάλλον Aleshia Duncan – Αναπληρώτρια Βοηθός Υπουργού για τη Διεθνή Πυρηνική Πολιτική και Συνεργασία, Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) Tommy Joyce – Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Βοηθός Υπουργού για το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων, Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) Josh Volz – Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργού για την Ευρώπη, την Ευρασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE)

Εκπρόσωποι Κρατών-Μελών που θα παραστούν στο P-TEC