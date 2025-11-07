Στις εξελίξεις που σηματοδοτεί η επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη της έρευνας υδρογονανθράκων, μετά την είσοδο της ExxonMobil με ποσοστό 60% στην κοινοπραξία Energean – HelleniQ Energy του Block 2 στο Ιόνιο, αναφέρθηκε η Κατερίνα Σάρδη, CEO και Country Manager της Energean στην Ελλάδα, μιλώντας στο ΟΤ FORUM και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για τη χθεσινή συμφωνία» ανέφερε η κ. Σάρδη, εξηγώντας ότι η ερευνητική παραχώρηση είναι δυτικά της Κέρκυρας, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία και μάλιστα στο άκρο της αγγίζει την ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών.

«Είναι σημαντικό ότι το μπλοκ 2 έχει ερευνηθεί εκτενώς» τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι έχουν γίνει αναλυτικές σεισμικές έρευνες, με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών, έχει προσδιοριστεί ο τόπος της γεώτρησης, η διαδικασία έχει προχωρήσει πολύ και έχει ληφθεί η απόφαση για ερευνητική γεώτρηση.

Σημειώνεται ότι εδώ και είκοσι χρόνια, οι μόνες υπεράκτιες γεωτρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι στον Πρίνο, από την Energean.

Διπλή συμφωνία

Η κ. Σάρδη επισημαίνει ότι η συμφωνία που υπεγράφη έχει διπλή σημασία: αφενός η ExxonMobil, η πιο παλιά και η πιο μεγάλη εταιρεία υδρογονανθράκων στηρίζει αυτή τη σημαντική προσπάθεια, και αφετέρου η ExxonMobil μελέτησε τις δικές μας μελέτες και σε αυτές διαπίστωσε ότι σε αυτό το οικόπεδο υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση τονίζει ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση αναμένεται προς το τέλος του 2026, το αργότερο έως τις αρχές του 2027, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία. Ερωτηθείσα αν υπάρχουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση ως προς αυτόν, απάντησε: «Όπως είδατε χθες η κυβέρνηση στηρίζει αυτή τη συμφωνία. Έχει κουβεντιάσει την ανάγκη να επικεντρωθούμε και να δούμε τι υπάρχει από υδρογονάνθρακαες στην Ελλάδα»

Εκτίμησε επίσης, ότι σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει οι πιθανοί πόροι είναι περίπου 200 δισ. κυβικά μέτρα.

Σε ό,τι αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αρχίσει η παραγωγή, είπε ότι «ρεαλιστικά μιλώντας δεν πιστεύω ότι θα είναι νωρίτερα από τα μέσα της περιόδου 2030-2035».

Η συμφωνία με την Ιταλία

Εν συνεχεία η κ. Σάρδη αναφέρθηκε στην αίτηση την οποία έχει καταθέσει στις ιταλικές αρχές για παραχώρηση στην πλευρά της Ιταλίας, θεωρώντας ότι «είμαστε σε καλό δρόμο»: «Πολύ σημαντικό σε αυτό είναι ότι αυτό το οικόπεδο είναι στην Ιταλία, μεταξύ δύο χωρών της ΕΕ. Η διαφορά είναι τεράστια. Δεν έχουμε να λύσουμε προβλήματα όπως αυτά που θα προέκυπταν μεταξύ της Ελλάδας και μίας τρίτης χώρας εκτός ΕΕ»

Για τη δραστηριοποίηση στο Ισραήλ, είπε ότι Εnergean παράγει αέριο που καλύπτει το 50% της ζήτησης του Ισραήλ και παράλληλα αναπτύσσει ένα νέο κοίτασμα, το Κατλάν. Αποκάλυψε μάλιστα, ότι οι συνεργασίες και οι συνέργειες που υπάρχουν στο Ισραήλ θα υποστηρίξουν και την ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2.

Τόνισε ότι η εταιρεία έχει καταθέσει ήδη την πρόταση για τον αγωγό που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Ισραήλ στην Κύπρο: «Έχουμε καταθέσει αυτή την πρόταση. Ο αγωγός μπορεί εύκολα και γρήγορα να τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο την Κύπρο. Το αέριο υπάρχει, το ξέρουμε, το παράγουμε ήδη. Αρκεί να μεταφερθεί». Αποκάλυψε μάλιστα ότι έχει στο γραφείο της μία μελέτη για την μεταφορά φυσικού αερίου στην Κύπρο, που χρονολογείται ήδη από το 1996.

Η πράσινη οικονομία

Ερωτηθείσα αν η πράσινη μετάβαση, αλλάζει τον σχεδιασμό της Energean ήταν κατηγορηματική: «Δεν αλλάζει κάτι στον σχεδιασμό και τη στρατηγική μας. Η πράσινη μετάβαση δεν περνάει σε δεύτερη μοίρα. Το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Η Κομισιόν συνειδητοποιεί ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να τρέξουν με τους ρυθμούς που κάποιοι οραματίστηκαν»

«Δεν μιλάμε για ηλεκτρισμό αλλά για ενέργεια. Μόνο το 30% αυτού που λέμε ενέργεια, αφορά στον ηλεκτρισμό», εξηγεί και κάνει λόγο για ένα σημαντικό τρίπτυχο:

«Πράσινη μετάβαση, ασφάλεια της τροφοδοσίας και ενέργεια που θα είναι προσιτή τόσο για τους οικιακούς καταναλωτές όσο και για τη βιομηχανία. Εμείς συνεχίζουμε σε αυτό το τρίπτυχο».

Για το έργο στον Πρίνο

Όσον αφορά το έργο αποθήκευσης στον Πρίνο τονίζει ότι αυτό αναμένεται να στηρίξει τις προσπάθειες της βιομηχανίας για απανθρακοποίηση, εξηγώντας ότι επί της ουσίας δεν πρόκειται για νέα τεχνολογία: στο κοίτασμα που Πρίνου που γινόταν εισπίεση νερού, τώρα θα γίνεται εισπίεση υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα. Αποκάλυψε επίσης η εταιρεία «τρέχει» ήδη 17 διαγωνισμούς και αναμένει αδειοδοτήσεις και έχει ήδη υπογράψει 15 μη δεσμευτικά μνημόνια για 6 εκατ. τόνους CO2.

