Σε αλλαγές στην πλατφόρμα του Instagram προχωράει η Meta. Ειδικότερα, από σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, οι χρήστες δε θα μπορούν να ανταλλάσσουν εξαιρετικά ιδιωτικά άμεσα μηνύματα, καθώς η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη παγκοσμίως. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες δε θα μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους με «απόρρητα» μηνύματα.

Η κατάργηση της κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο (End-to-End Encryption: E2EE) στα μηνύματα ισοδυναμεί με μια σημαντική στροφή 180 μοιρών από τη μητρική εταιρεία Meta, η οποία προηγουμένως υποστήριζε την τεχνολογία ως το χρυσό πρότυπο για το απόρρητο των χρηστών.

Τι είναι End-to-End Encryption;

Το End-to-End Encryption (E2EE), ή στα ελληνικά Κρυπτογράφηση από Άκρο σε Άκρο, είναι ένα σύστημα επικοινωνίας όπου μόνο οι συμμετέχοντες χρήστες μπορούν να διαβάσουν τα μηνύματα. Με απλά λόγια, το μήνυμα «κλειδώνει» στη συσκευή του αποστολέα και «ξεκλειδώνει» αποκλειστικά στη συσκευή του παραλήπτη.

Πώς λειτουργεί;

Φανταστείτε ότι στέλνετε ένα γράμμα μέσα σε ένα ψηφιακό χρηματοκιβώτιο:

Στη συσκευή σας: Το μήνυμα μετατρέπεται σε έναν ακατάληπτο κώδικα (κρυπτογράφηση).

Κατά τη μεταφορά: Το μήνυμα ταξιδεύει μέσω του διαδικτύου και των διακομιστών (servers) της εταιρείας (π.χ. WhatsApp, Viber, Signal). Αν κάποιος χάκερ ή ακόμα και η ίδια η εταιρεία προσπαθήσει να το δει, θα αντικρίσει μόνο τυχαίους χαρακτήρες.

Στη συσκευή του παραλήπτη: Το μήνυμα «ξεκλειδώνει» με ένα μοναδικό κλειδί που υπάρχει μόνο στη δική του συσκευή και γίνεται ξανά αναγνώσιμο.

Γιατί είναι σημαντικό το E2EE;

Προστασία από Χάκερ: Ακόμα κι αν υποκλαπούν τα δεδομένα κατά τη διαδρομή, είναι άχρηστα χωρίς το κλειδί αποκρυπτογράφησης.

Ιδιωτικότητα από τις Εταιρείες: Η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία (π.χ. η Meta για το Messenger) δεν έχει το κλειδί, άρα δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο των συνομιλιών σας, ούτε να το δώσει σε τρίτους ή στις αρχές.

Ασφάλεια σε Δημόσια WiFi: Σας προστατεύει όταν χρησιμοποιείτε μη ασφαλή δίκτυα σε καφετέριες ή αεροδρόμια.

Τι σημαίνει η κατάργησή του από το Instagram;

Η απόφαση της Meta έχει υποστηριχθεί από ομάδες, συμπεριλαμβανομένων φιλανθρωπικών οργανώσεων για παιδιά – αλλά έχει καταδικαστεί από υπερασπιστές της ιδιωτικότητας.

Απενεργοποιώντας το E2EE, το Instagram θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο των άμεσων μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο και φωνητικών σημειώσεων.

Το 2019, η Meta δεσμεύτηκε να εισαγάγει την τεχνολογία σε όλα τα μηνύματα στο Facebook και το Instagram, λέγοντας ότι «το μέλλον είναι ιδιωτικό».

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την κυκλοφορία στο Facebook Messenger το 2023 και αργότερα έκανε τη λειτουργία προαιρετική στο Instagram με σχέδια να την καταστήσει προεπιλεγμένη.

Ωστόσο, μετά από επτά χρόνια, η Meta αποφάσισε να μην προχωρήσει στην ευρύτερη ανάπτυξη στο Instagram, το οποίο πλέον θα προσφέρει μόνο τυπική κρυπτογράφηση. Η τυπική κρυπτογράφηση σημαίνει ότι ένας πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου μπορεί να έχει πρόσβαση σε ιδιωτικό υλικό, εάν χρειαστεί. Είναι το κοινό σύστημα στις περισσότερες μεγάλες διαδικτυακές υπηρεσίες όπως το Gmail.

Τι δεν προστατεύει;

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το E2EE προστατεύει το περιεχόμενο, αλλά: