Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στα Βορίζια, ακόμα και μετά την ταφή των δύο νεκρών του μακελειού. Ο σασμός δεν φαίνεται να έρχεται για τις δύο οικογένειες που έχουν βεντέτα εδώ και χρόνια. Αυτό τουλάχιστον λέει η αδερφής της 56χρονης Ευαγγελίας, που έχασε τη ζωή της στη φονική συμπλοκή.

«Η επόμενη ημέρα για εμάς είναι πολύ δύσκολη», είπε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η αδερφή της, Γεωργία Φραγκιαδάκη. Όπως λέει η αντίπαλη οικογένεια είναι εκείνη που τους προκαλεί συνέχεια, με αποκορύφωμα την τοποθέτηση δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού της. Όσο για το ενδεχόμενο ενός σασμού, η ίδια το αποκλείει.

«Η αδερφή μου δεν έφταιγε, ήταν τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Χωρίς να φταίει την πλήρωσε. Τραυματίστηκα εγώ, δεν με νοιάζει για το χέρι μου. Την αδερφή μου δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω. Δεν τους προκαλέσαμε, συνέχεια αυτοί μας προκαλούν και τώρα χωρίς να κάνουμε κάτι, έριξαν δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου», είπε.

«Στην Κρήτη γι’ αυτό τον λόγο κάνουμε σασμούς, για να μαλακώνουν αυτές οι ιστορίες. Εάν εσύ δεν τηρείς τον λόγο σου… Για εμάς δεν νομίζω να γίνει ξανά σασμός. Δεν τους προκαλούμε. Έχουμε μιλήσει, τα έχουν βρει υποτίθεται, ότι δεν θα ξαναπροκαλέσουν».

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Όπως λέει η κ. Φραγκιαδάκη αν προκαλέσουν ξανά θα βγουν τα όπλα. «Εμένα με νοιάζει η αδερφή μου που πήγε στο χώμα χωρίς να φταίει. Ο καθένας στο σπίτι του. Εμείς δεν θα προκαλέσουμε, το είπαμε από την αρχή. Εάν αυτοί προκαλέσουν εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει και η άλλη. Δεν μπορούμε να κάτσουμε έτσι» ανέφερε.

«Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδιά, ιδίως τα αγόρια, να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα τους», είπε.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει στην κατοχή της βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο απεικονίζει τη στιγμή που ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου πυροβολεί κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου. Το βίντεο αυτό οδήγησε στην ταυτοποίηση του 43χρονου, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή.