Στη μεγάλη συμφωνία συνεργασίας στην οποία προχώρησαν AKTOR και ΔΕΠΑ Εμπορίας, με τη σύσταση της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε., η οποία έχει ως στόχο την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα (LNG) και την περαιτέρω πώλησή του εκτός Ελλάδας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR.

Ο κ. Εξάρχου μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Κλώσσα, προανήγγειλε νέο deal στο LNG τις επόμενες 36 ώρες.

«Μέχρι αύριο (σ.σ. την Παρασκευή) το απόγευμα θα υπάρξουν ανακοινώσεις που θα καταστήσουν σαφές τι πάμε να κάνουμε εδώ», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι ως εισηγμένη εταιρεία δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Γεωπολιτική σημασία

Ο κ. Εξάρχου έκανε εκτενή αναφορά στην γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, ενόψει των μεταβολών που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, έκανε λόγο για συμφωνίας εθνική σημασίας και μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις όσον αγορά την ενέργεια. Υπενθύμισε ότι ο τουρκικός αγωγός από το 2028 δεν θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή, και πως η ευκαιρία αυτή για τη χώρα μας είναι μοναδική: «Τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης ήταν πολύ γρήγορα κι εμείς εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία από αυτές τις ραγδαίες αλλά και πολύ σημαντικές εξελίξεις» είπε.

«Η Ελλάδα θα έχει μία ξεχωριστή σημασία τόσο για την Ευρώπη, όσο και για τον κόσμο, γιατί θα αποτελεί το σημείο από το οποίο το αμερικανικό αέριο θα διοχετεύεται στην Ευρώπη. Και αυτό έχει τεράστιο οικονομική και πολιτική σημασία», υπογράμμισε.

Η Ελλάδα ενεργειακός πυλώνας

Εξήγησε ότι οι συμφωνίες που θα ανακοινωθούν έχουν να κάνουν με παραγωγούς, αλλά και αγοραστές όχι Έλληνες, και συνέδεσε τις εξελίξεις με τη Διακυβερνητική Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), που πραγματοποιείται στο Ζάππειο, με τη συμμετοχή υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώπων 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων.

Η απόφαση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως βασικό άξονα στον Κάθετο Διάδρομο θα αλλάξει και οικονομία της χώρας, είπε, τονίζοντας ότι πολύ καλά κάνει η ελληνική κυβέρνηση που ισχυροποιεί τη θέση της Ελλάδας γεωπολιτικά.

«Οι ευκαιρίες δεν έρχονται πάντα. Οι εταιρείες, όπως και οι άνθρωποι αν δεν εξελίσσονται φθίνουν», εξηγεί και προσθέτει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παράγει τέτοιες ευκαιρίες. «Τα τελευταία 5χρόνια έχουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν τέτοιου είδους μεγάλες συμφωνίες».

Επίσης, ερωτηθείς αν στα μελλοντικά σχέδια είναι η εισαγωγή της θυγατρικής της ενέργειας στο χρηματιστήριο, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο.

Ο μετασχηματισμός της εταιρείας

Ερωτηθείς για τον μετασχηματισμό του Ομίλου Aktor υπογράμμισε ότι στόχο είναι να αποκτηθεί ένα διαφοροποιημένο EBITDA με δραστηριότητες οι οποίες έχουν προοπτική και αναφέρθηκε στις πρόσφατες συμφωνίες στις οποίες προχώρησαν. Εξηγεί ότι οι κατασκευές παραμένουν πιο σημαντική δραστηριότητα για την εταιρεία, ωστόσο αυτές έχουν διακυμάνσεις: «Έχουμε ένα ανεκτέλεστο 5 δισ. και μαζί με τις άλλες κατασκευαστικές τα ανεκτέλεστα είναι σε ιστορικά υψηλά. Ωστόσο, πρέπει να προετοιμαστούμε για μία περίοδο που θα έχουμε χαμηλότερο ανεκτέλεστο».

Για την Crediabank

Στη συνέχεια ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε στην Crediabank τονίζοντας ότι ήδη αποτελεί τον 5ο πυλώνα του τραπεζικού μας συστήματος. Υπογράμμισε ότι το outlook της τράπεζας έχει ήδη αλλάξει και πως δεν είναι πλέον προβληματική: «Έχει επιτευχθεί μία πλήρης εξυγίανση, δεν υπάρχει ούτε ευρώ αναβαλλόμενου φόρου», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η συγχώνευση των δύο τραπεζών αποτελεί παράδειγμα στον κόσμο και στην Ευρώπη».

«Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αλλαγής της ελληνικής οικονομίας. Όπως έχουμε αποδείξει, μας ενδιαφέρει να εξυγιαίνουμε και να αναπτυσσόμεθα ραγδαία αλλά με ασφάλεια», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στην εξαγορά της HSBC Μάλτας είπε ότι είναι παρόμοια με αυτή που συζητήσαμε για το LNG: «Την πήραμε πολύ φτηνά και διπλασιάζουμε τα μεγέθη της Crediabank»

«Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος με όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία. Και αυτό αποτυπώνεται και στο P-TEC»

Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Ερωτηθείς για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ο κ. Εξάρχου απάντησε: «Προσπαθώ να θυμάμαι ποια ήταν η κατάσταση το 2015. Δεν είναι μακριά». Τότε κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι δέκα χρόνια μετά θα είμασταν σε αυτό το σημείο, με την ελληνική οικονομία να δανείζεται χαμηλότερα από τη Γαλλία και τις ΗΠΑ.

«Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε για ένα μικρό ή ένα μεγάλο ελληνικό θαύμα. Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος με όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία. Και αυτό αποτυπώνεται και στο P-TEC»

«Η απόφαση των αμερικανικών να έρθουν στην Ελλάδα δεν είναι τυχαίες επιλογές. Δεν αποφάσισαν ξαφνικά να έρθουν στην Ελλάδα και να υπογράψουν συμφωνίες. Είναι αποτέλεσμα της σημαντική εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας».

