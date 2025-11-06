Για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή διώκεται και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που είναι ένας από τους εμπλεκόμενους στο μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.

Νωρίτερα η Αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές μετά από επιχείρηση στο χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσαχθέντες φέρονται να έχουν σχέση με την οικογένεια του Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, ο 43χρονος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, φορώντας αλεξίσφαιρο για την ασφάλειά του. Μάλιστα, οι αστυνομικοί με ταχύτατες κινήσεις τον οδήγησαν εντός του δικαστικού Μεγάρου από την πίσω πλευρά για να μην γίνει στόχος των παρευρισκομένων.

Ο εισαγγελέας τού άσκησε ποινικές διώξεις, ενώ αμέσως μετά οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Ηρακλείου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ζήτησε και έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Δευτέρα.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο 43χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Η δικηγόρος του, Θεονύμφη Μπέρκη, στο δικαστικό μέγαρο μίλησε στους δημοσιογράφους λέγοντας πως ο 43χρονος αρνείται τις κατηγορίες ενώ παράλληλα σχολίασε και το βίντεο που έχουν οι Αρχές στα χέρια τους.

«Τουλάχιστον για εμένα δεν μονώνει, δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να προσδιορίσει είτε να κατηγορήσει, αν θέλετε, με βάσει αυτό το στοιχείο οποιαδήποτε αρχή έναν άνθρωπο με τέτοιες βαρύτατες κατηγορίες. Ο ίδιος δεν αναγνωρίζει το πρόσωπό του στο βίντεο. στο βίντεο διακρίνονται μόνο δύο φιγούρες χωρίς τίποτε άλλο» τόνισ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 43ρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, συνελήφθη χθες (5/11) καθώς σε σπηλιά η οποία βρίσκεται εντός χωραφιού του εντοπίστηκαν όπλα.

Η σύλληψη έγινε για κατοχή όπλων ωστόσο κατά την προανάκριση οι αρχές εξέτασαν την συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέρεται να ήταν ένας από τους «πρωταγωνιστές» καθώς στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχουν πληροφορίες αλλά και βιντεοληπτικό υλικό με την παρουσία του στο μακελειό.

Δημογλίδου: Έρευνες ακόμα και σε νεκροταφεία

Στην έρευνα της Αστυνομίας για το φονικό στα Βορίζια αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως τόνισε η έρευνα των αστυνομικών στρέφεται στον εντοπισμό παράνομου οπλισμού ακόμα και σε νεκροταφεία, ενώ σημείωσε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι συμμετείχαν κι άλλα άτομα στη συμπλοκή.

«Οι αστυνομικοί αναζητούν τόσο παράνομο οπλισμό που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε όπως αυτόν που βρέθηκε χθες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να βοηθήσει ώστε να προχωρήσει η έρευνα», τόνισε αρχικά η κ. Δημογλίδου.

«Όσο περνούν οι μέρες έρχονται στοιχεία στην Αστυνομία, ταυτοποιούνται εμπλεκόμενοι. Για την αστυνομία δεν έχει τελειώσει εδώ. Υπάρχουν σίγουρα κι άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στο συγκεκριμένο περιστατικό είτε με την απόκρυψη στοιχείων είτε να μεταφέρουν από την περιοχή τους δράστες ίσως της συμπλοκής, είτε γνωρίζουν πρόσωπα και περιστατικά που συνέβησαν εκείνη την ημέρα πριν και μετά από την αιματηρή αυτή συμπλοκή», προσέθεσε.

«Το θετικό αυτής της υπόθεσης» τόνισε «είναι ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι συγγενείς των δύο πλευρών αναφέρουν τουλάχιστον στην Αστυνομία ότι δεν θέλουν να δώσουν συνέχεια στο περιστατικό και θέλουν να σταματήσει εδώ. Βέβαια η παρουσία της αστυνομία είναι έντονη στο χωριό. Δεν θα έλεγα ότι φτάνουν εύκολα είτε από αυτόπτες μάρτυρες είτε από οποιονδήποτε άλλον πληροφορίες στην αστυνομία».

«Συμμετείχαν κι άλλα άτομα στο μακελειό»

«Οι αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Έχουν πραγματοποιήσει έρευνες και σε αγροτικές περιοχές, σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα ακόμα και σε νεκροταφεία, αναζητώντας είτε παράνομο οπλισμό, είτε τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό καθώς μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε υπάρχουν δεδομένα που μας οδηγούν ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα στο περιστατικό. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ποιος είναι ο ρόλος του καθενός», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας και σημείωσε ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιος άλλος εμπλεκόμενος. Τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συμμετείχε κάποιος ο οποίος δεν ανήκει στις δύο πλευρές.

«Σύμφωνα με την κατάσταση που παρατηρούμε στο χωριό δεν είναι δυνατόν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις και δεν μπορεί να προσδιοριστεί πότε θα συμβεί αυτό. Υπάρχει ο πόνος της απώλειας και από τις δύο πλευρές και δεν μπορεί να προβλεφθεί ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των συγγενών. Οι δυνάμεις του νησιού έχουν ενισχυθεί από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουν να ενισχύονται με αστυνομικούς τόσο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος όσο και άλλων ειδικών μονάδων για να συμβάλλουν στην έρευνα και από τη στιγμή που εντοπίζεται παράνομος οπλισμός οι δράστες θα συλλαμβάνονται», κατέληξε.

«Δεν μπορεί να γίνει ξανά σασμός»

«Η επόμενη ημέρα για εμάς είναι πολύ δύσκολη», είπε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η αδερφή της, Γεωργία Φραγκιαδάκη. Όπως λέει η αντίπαλη οικογένεια είναι εκείνη που τους προκαλεί συνέχεια, με αποκορύφωμα την τοποθέτηση δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού της. Όσο για το ενδεχόμενο ενός σασμού, η ίδια το αποκλείει.

«Η αδερφή μου δεν έφταιγε, ήταν τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Χωρίς να φταίει την πλήρωσε. Τραυματίστηκα εγώ, δεν με νοιάζει για το χέρι μου. Την αδερφή μου δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω. Δεν τους προκαλέσαμε, συνέχεια αυτοί μας προκαλούν και τώρα χωρίς να κάνουμε κάτι, έριξαν δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου», είπε.

«Στην Κρήτη γι’ αυτό τον λόγο κάνουμε σασμούς, για να μαλακώνουν αυτές οι ιστορίες. Εάν εσύ δεν τηρείς τον λόγο σου… Για εμάς δεν νομίζω να γίνει ξανά σασμός. Δεν τους προκαλούμε. Έχουμε μιλήσει, τα έχουν βρει υποτίθεται, ότι δεν θα ξαναπροκαλέσουν».

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Όπως λέει η κ. Φραγκιαδάκη αν προκαλέσουν ξανά θα βγουν τα όπλα. «Εμένα με νοιάζει η αδερφή μου που πήγε στο χώμα χωρίς να φταίει. Ο καθένας στο σπίτι του. Εμείς δεν θα προκαλέσουμε, το είπαμε από την αρχή. Εάν αυτοί προκαλέσουν εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει και η άλλη. Δεν μπορούμε να κάτσουμε έτσι» ανέφερε.

«Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδιά, ιδίως τα αγόρια, να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα τους», είπε.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει στην κατοχή της βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο απεικονίζει τη στιγμή που ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου πυροβολεί κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου. Το βίντεο αυτό οδήγησε στην ταυτοποίηση του 43χρονου, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή.