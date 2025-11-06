Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΠαΣοΚ με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος δήλωσε πως είναι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου οπλοκατοχής, υποστηρίζοντας ότι του αρέσει «οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους».

Το ΠαΣοΚ, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του υπουργού, καλεί την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη στάση της, κατηγορώντας την ότι αποφεύγει να τοποθετηθεί μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια της Κρήτης.

«Την ώρα που ο Πρωθυπουργός αποφεύγει να σχολιάσει το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας, αξίζει να μας πει η κυβέρνηση ποια είναι η θέση της για όσα λέει ο υπουργός της», αναφέρει το ΠαΣοΚ, προσθέτοντας με νόημα: «Εκτός κι αν η σιωπή της και η αποφυγή αποδοκιμασίας του είναι σκόπιμη, για να χαϊδέψει –δια του κ. Γεωργιάδη– τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου».

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στα χιλιάδες περιστατικά βίας και αυτοδικίας στις ΗΠΑ, τα οποία, όπως σημειώνει το ΠαΣοΚ, «έχουν αποδείξει στην πράξη τα καταστροφικά αποτελέσματα του αμερικανικού μοντέλου οπλοκατοχής».

Τέλος, το ΠαΣοΚ τονίζει ότι τη Δευτέρα ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, θα αναλάβει πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους φορείς της Κρήτης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης, που «θα περιλαμβάνει όχι μόνο νομικές ρυθμίσεις, αλλά και βαθιά κοινωνικές παρεμβάσεις».