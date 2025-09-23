Τρένο και φορτηγό συγκρούστηκαν στο Σουφλί, το πρωί της Τρίτης, γύρω στις έντεκα το πρωί (10.55).

Το ατυχές συμβάν σημειώθηκε όταν ο οδηγός του φορτηγού προσπάθησε να διασχίσει τη σιδηροδρομική γραμμή από αφύλακτη διάβαση στη βόρεια είσοδο της πόλης και συγκρούστηκε με διερχόμενη αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ertnews.gr στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Σουφλίου με δύο οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σουφλίου προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες του τρένου.

Στο νοσοκομείο ο οδηγός του φορτηγού

Ο οδηγός του φορτηγού έχει τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με την κατάσταση του να κρίνεται σταθερή.

Η αμαξοστοιχία έχει ακινητοποιηθεί λόγω της ζημιάς που υπέστη από τη σύγκρουση και αναμένεται να μεταφερθεί με τη βοήθεια δεύτερης αμαξοστοιχίας που θα μεταβεί στο σημείο της σύγκρουσης προκειμένου να τη ρυμουλκήσει.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Σε ανακοίνωση της η Hellenic Train, αναφέρει πως το φορτηγό παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση και συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη, κοντά στο Σουφλί.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Υλικές ζημιές

Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές. Λόγω του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train. Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.