Νέα σοβαρή καταγγελία για τρένο που φέρεται να μπήκε σε λάθος γραμμή, ταράζει εκ νέου το τοπίο στον ελληνικό σιδηρόδρομο, τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών, ο προαστιακός συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα (17:30) μπήκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή εξόδου, πριν ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική πορεία του, όπως αναφέρει το onlarissa.gr.

«Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή», φέρεται να απάντησε υπάλληλος σε επιβάτη που ζήτησε εξηγήσεις, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία μεταξύ των ταξιδιωτών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τι καταγγέλλουν οι επιβάτες του τρένου που μπήκε σε λάθος γραμμή

Αν ο συρμός είχε συναντήσει άλλο τρένο στην ίδια γραμμή, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ανυπολόγιστες. Το περιστατικό, που σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι επιβάτες κατήγγειλαν επίσης ότι οι περισσότεροι σταθμοί της διαδρομής ήταν σκοτεινοί και χωρίς προσωπικό, με αποτέλεσμα πολλοί να αισθάνονται ανασφάλεια.

Μια γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρία, εγκατέλειψε τον σταθμό καθώς φοβήθηκε να περιμένει μέσα στο σκοτάδι. Άλλη επιβάτιδα ανέφερε πως σε πρωινό δρομολόγιο Αθήνα–Λάρισα οι ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν σε λάθος στάση χωρίς καμία ενημέρωση.

Τα περιστατικά αυτά αποκαλύπτουν ότι, παρά το σοκ της τραγωδίας των Τεμπών, το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί με κενά ασφάλειας, ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα συντονισμού.