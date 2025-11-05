Άγριο και μαρτυρικό θάνατο βρήκε η 75χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα ληστείας στη Σαλαμίνα, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής δείχνει πως ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Αυτό ανατρέπει την αρχική εικόνα, η οποία έκανε λόγο για θάνατο που προήλθε από κάποια χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι. Δηλαδή ότι οι ληστές προτού ληστέψουν την ηλικιωμένη, την χτύπησαν με ένα μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αναίσθητη.

Η νεκροψία-νεκροτομή δείχνει ότι βρήκε ένα μαρτυρικό θάνατο, ενώ έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Τα σενάρια που εξετάζονται για τη ληστεία στη Σαλαμίνα

Οι Αρχές ερευνούν και το ενδεχόμενο, μήπως πρόκειται για απλώς κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη γυναίκα για μερικά ευρώ και για μερικά κοσμήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσίασε το Mega, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να αναγνώρισε τους δράστες, ακόμη και να είχαν πληροφορίες εκ των έσω, τόσο για τη λεία που υπήρχε όσο και για τις κινήσεις των προσώπων, καθώς γνώριζαν πως εκείνη την ημέρα έλειπε η οικιακή βοηθός.

Αυτό που βάζει σε υποψίες τις Αρχές είναι αφενός η αγριότητα της συγκεκριμένης ληστείας και του εγκλήματος που προηγήθηκε και αφετέρου το γεγονός ότι δεν αποκλείεται οι δράστες να είχαν ακόμη και πληροφορία εκ των έσω, τόσο για τη λεία που υπήρχε μέσα στο σπίτι, για το γεγονός δηλαδή ότι μπήκαν μέσα με πρόθεση να σκοτώσουν, το έκαναν επειδή γνώριζαν πως μέσα στο σπίτι υπάρχουν χρήματα περίπου οκτώ με δέκα χιλιάδες ευρώ, τα οποία κρατούσε μέσα στο σπίτι η 75χρονη και κάποια ακριβά κοσμήματα, όσο και για τις κινήσεις των προσώπων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.

Φαίνεται δε ότι δεν επέλεξαν τυχαία το σημείο από το οποίο εισέβαλαν στο σπίτι της ηλικιωμένης καθώς παρακολουθούνταν από τέσσερις κάμερες, μία εσωτερική και τρείς εξωτερικές.

Η εσωτερική είχε απενεργοποιηθεί από την 75χρονη, οι άλλες τρεις λειτουργούσαν και κατέγραφαν τον κήπο και τη μία πλευρά του σπιτιού. Σαφέστερα, υπήρχε ένα τυφλό σημείο, από το οποίο επέλεξαν να μπουν οι δράστες. Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι σπάζοντας το παράθυρο από το συγκεκριμένο τυφλό σημείο, κάτι πλέον που βάζει τις αρχές σε υποψίες ότι ενδεχομένως να ήξεραν και αυτό το τυφλό σημείο με πληροφορία εσωτερική, δηλαδή κάποιον ο οποίος γνώριζε πράγματα για το σπίτι αλλά και για την οικογένεια του θύματος.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες συνεχίζονται.