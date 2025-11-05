Νέα τροπή παίρνει το αιματοκύλισμα στα Βορίζια καθώς συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου νεκρού Φανούρη Καργάκη. Οι αρχές εντόπισαν σε δικό του καταφύγιο κυνηγετική καραμπίνα και φυσίγγια και ο άνδρας θα ελεγχθεί για πιθανή συμμετοχή στο μακελειό.

Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια

Λίγο μετά τις 18.00 χθες το απόγευμα τα τρία αδέρφια, 19, 27 και 29 ετών, που αναζητούνταν για το μακελειό, παραδίνονται στην Αστυνομία. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε λίγο έξω από το χωριό Αγία Βαρβάρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά τους. Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, τα τρία αδέλφια έφτασαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Πριν παραδοθούν στην Αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι συναντήθηκαν με τη μητέρα τους και τις συζύγους τους.

Τους «πρόδωσε» ο 19χρονος

Ο μικρότερος από τα τρία αδέλφια φέρεται να έκανε τις Αρχές να φτάσουν στα ίχνη τους.

Ο 19χρονος, ο οποίος υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, είχε τηλεφωνήσει ήδη από το Σάββατο στον διοικητή του και του είχε ζητήσει άδεια, επικαλούμενος μία δικαιολογία, ότι του είχε πάρει η Αστυνομία το μηχανάκι του κατά την έρευνα που έκανε στο σπίτι του.

Οι Αρχές είχαν εντοπίσει τα ίχνη των τριών από το τηλεφώνημα του 19χρονου, και λίγο πριν τους συλλάβουν, τα τρία αδέρφια ενημέρωσαν τον δικηγόρο τους ότι θα παραδοθούν.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο 19χρονος κρυβόταν σε ένα ξενοδοχείο στο Τυμπάκι. Ενώ ετοιμαζόταν επιχείρηση, ο καταζητούμενος έκλεισε το τηλέφωνο και εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά από το ξενοδοχείο.

Κλειδί η βαλλιστική για τα όπλα

Απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, καθώς οι περίπου 100 κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο θα δείξουν σε ποιον ανήκουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών στην «καρδιά» του χωριού.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που μαρτυρούν από τι τόπλο σκοτώθηκαν τα θύματα, μπορούν να οδηγήσουν τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ που έχουν αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης, στον καθορισμό των ρόλων που είχε καθένας από τους δράστες που παραδόθηκαν το βράδυ της Τρίτης (4/11), αλλά και στη σύλληψη τυχόν άλλων εμπλεκομένων προσώπων που σχετίζονται με την τοποθέτηση βόμβας και τις δύο δολοφονίες.

«Ουσιαστικά προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε τον ρόλο του κάθε συλληφθέντα, όπως και του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του από τις μαρτυρίες που έχουμε, καθώς δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό και δεν υπάρχει και οπλισμός. Δυστυχώς, δεν έχουμε και εμείς ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ξεκίνησε το περιστατικό», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με δύο ομάδες ΕΚΑΜ (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα), δύο ομάδες ΤΑΕ (Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης (ΤΑΕ), αστυνομικούς της Ασφάλειας και του Οργανωμένου Εγκλήματος που συνολικά ίσως να φτάνουν τους 300, να παραμένουν στα Βορίζια και στην ευρύτερη περιοχή.

Ελεύθερος ο 16χρονος γιος του ξενοδόχου

Ελεύθερος αφέθηκε ο 16χρονος που κατηγορείται για υπόθαλψη του 19χρονου, όπως μεταδίδει το patris.gr

Το ανήλικο αγόρι φιλοξένησε τον 19χρονο με τον οποίο γνωρίζονταν καθώς όπως ανέφερε στις αρμόδιες αρχές τον είχε δει φανερά φοβισμένο και ταλαιπωρημένο.

Όταν ο 19χρονος επικοινώνησε με τον διοικητή του -καθώς είναι φαντάρος- οι αρχές εντόπισαν το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου και πάνοπλοι άνδρες εμφανίστηκαν στο ξενοδοχείο για να συλλάβουν τον 16χρονο αλλά και τον πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου η απολογία των τριών

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπως όλα δείχνουν, θα μεταβούν σήμερα Εισαγγελέας κι Ανακρίτρια για την απολογία των τριών, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Η διαδικασία θα εξελιχθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχον ληφθεί για τα τρία αδέλφια.

Αύριο, δε, Πέμπτη, ο ανακριτής θα μεταβεί στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στην ανταλλαγή πυροβολισμών του περασμένου Σαββάτου.

Παράλληλα στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι δύο ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου (πατέρας και γιος) στο οποίο κρύφτηκε για κάποιες ώρες ο 19χρονος από τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν. Ο γιος που κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο πατέρας που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου θα δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.