Πολλαπλά τραύματα από μπουκάλι φέρει η 75χρονη που έχασε τη ζωή της όταν έπεσε θύμα ληστείας στο σπίτι της αργά το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στην οδό Ικάρου 31 στη Σαλαμίνα.

Κάτω από τη σορό της εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι και στα χέρια της είχε αμυντικά τραύματα. Η άτυχη γυναίκα πιθανότατα αντιστάθηκε και πάλεψε με τους ληστές που ήταν τουλάχιστον δύο. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών είναι ότι πρόκειται για ληστεία. Αυτό που εξετάζεται είναι οι δράστες να νόμιζαν ότι στο σπίτι δεν βρισκόταν κανείς και μόλις είδαν τη γυναίκα να αιφνιδιάστηκαν και να τη χτύπησαν στο κεφάλι με μπουκάλι.

Τι δείχνει το βίντεο

Τη γυναίκα εντόπισε νεκρή η κόρη της, η οποία ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Από βιντεοληπτικό υλικό κάμερας ασφαλείας που υπήρχε στη γειτονιά, φαίνονται τουλάχιστον δύο άτομα τη στιγμή που σπάνε το τζάμι του παραθύρου και μπαίνουν στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν ενώ τόνισε ότι είναι σοκαριστικός ο τρόπος δολοφονίας της 75χρονης καθώς φέρει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Χαρτογραφούν το δρομολόγιο

Οι Αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τους γείτονες. Μια κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι από την Πέμπτη είχε παρατηρήσει ένα άγνωστο αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα στα στενά, σε έναν κατά τα άλλα ήσυχο και απόμερο οικισμό.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά το ειδεχθές έγκλημα, ώστε να εντοπιστούν τα ίχνη τους αναφέρει το ρεπορτάζ του Star. Το βιντεοληπτικό υλικό και οι μαρτυρίες θεωρούνται κρίσιμα για την εξιχνίαση.

Το ερώτημα που προσπαθούν να απαντήσουν οι ερευνητές είναι γιατί οι ληστές δολοφόνησαν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία δεν θα μπορούσε να τους απειλήσει. Τη σκότωσαν επειδή τους αναγνώρισε; Ή προσπάθησε να φωνάξει και την χτύπησαν για να τη φιμώσουν;

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τη φρικτή δολοφονία, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες με εντατικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι θέμα χρόνου οι δράστες να ταυτοποιηθούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.