Ηταν αναγκαίο, χρήσιμο, βολικό, χαριτωμένο ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο όλο το μπάχαλο που έγινε με τα ΕΛΤΑ; Ούτε κατά διάνοια.

Αυτά οι κυβερνήσεις τα λύνουν πριν χρειαστεί να λυθούν. Και κυρίως πριν μπουν στα σπίτια μας.

Και γι’ αυτό άλλωστε έχουμε τις κυβερνήσεις. Διαφορετικά θα διαβάζαμε απλώς τις εφημερίδες.

Η λύση είναι να παραιτηθεί η κυβέρνηση, να διαλυθεί η Βουλή και να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές, όπως ζήτησε ο ακοίμητος Φαραντούρης; Προφανώς.

Πώς θα πεις όχι; Και τι να αντιτείνεις όταν μιλάει ο Φαραντούρης που χρειάστηκε κανέναν χρόνο να αποφασίσει ποιον θέλει αρχηγό στο κόμμα του;

Οχι φυσικά επειδή είναι άσχετος. Αλλά επειδή οι σωστές αποφάσεις είναι προϊόν ώριμης και κατασταλαγμένης σκέψης. Δεν παίρνονται στο πόδι.

Αν δηλαδή η κυβέρνηση είχε αναθέσει στον ΣΥΡΙΖΑ τα ΕΛΤΑ δεν θα είχε γίνει το μπάχαλο. Ενώ η αναδιάρθρωση των ταχυδρομείων θα είχε ολοκληρωθεί αισίως μέσα στην επόμενη τριακονταετία.

Απλά πράγματα. Πώς τους κατέβηκε λοιπόν να πάνε να κλείσουν διακόσια τόσα ταχυδρομεία και κυρίως χωρίς να το κουβεντιάσουν με κάποιον;

Βεβαίως τα ΕΛΤΑ χάνουν λεφτά και η Ευρωπαϊκή Ενωση απαγορεύει την ενίσχυσή τους από το δημόσιο ταμείο. Αρα, κομμένο το χρήμα. Θα πλακώσουν τα πρόστιμα. Και τότε θα κλείσουν όλα τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.

Ειλικρινά δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλούν εκεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά παρατηρώ πως ούτε αυτοί διαβουλεύτηκαν με κάποιον του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ίδια έκαναν και με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα μπλέχτηκαν με τους «Φραπέδες» και τους «Καπουτσίνο Φρέντο» πριν τους πλακώσουν οι Κρητικοί με τα Καλάσνικοφ. Καλά να πάθουν οι απερίσκεπτοι!

Βεβαίως η κυβέρνηση πήρε πίσω το κλείσιμο, πράγμα που σημαίνει ότι της έμεινε μόνο το μπάχαλο. Δεν είναι κακή ιδέα.

Την επόμενη φορά όμως θα μπορούσε να το κάνει λίγο διαφορετικά. Να πάρει δηλαδή πίσω το μπάχαλο και να αφήσει το κλείσιμο. Αλλά αυτά τα σκέφτεσαι από πριν. Δεν περιμένεις πρώτα να σε διώξει ο Φαραντούρης.

Το ωραιότερο όμως το άφησα για το τέλος.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ, λέει, είχε ενημερώσει την κυβέρνηση με μέιλ ότι θα κλείσει τα υποκαταστήματα. Οι άνθρωποι, δηλαδή, σκέφτηκαν πολύ λογικά:

– Στείλε ρε ένα μέιλ να ξεμπερδεύουμε!

Νόμιζαν πως θα κλείσουν τόσα μαγαζιά σε όλη τη χώρα και δεν θα τρέξει κάστανο. Αρκεί να είχε φτάσει κάπου το μέιλ ώστε να ενημερωθεί η κυβέρνηση της χώρας ή έστω κάποιος παραλήπτης.

Πού; Σε ποιον; Πού να ξέρω εγώ;

Ασε που δεν είχαν ενημερώσει ούτε τον Φαραντούρη!