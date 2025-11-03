Ο Νικόλας Φαραντούρης ζήτησε «άμεση διάλυση της Βουλής και προσφυγή στις κάλπες» μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (3/11) στο Mega News. Με την ιδιότητα του συντονιστή της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, ο Έλληνας ευρωβουλευτής έκανε λόγο για «θεσμική ανισορροπία» που έχει προκληθεί μετά και τη διαβίβαση στη Βουλή νέας δικογραφίας για τα Τέμπη.

Ο Κεφαλλονίτης καθηγητής υποστήριξε πως «η είδηση της ημέρας θα έπρεπε να είναι η διαβίβαση νέας δικογραφίας στη Βουλή από τον αντιπρόεδρο της Βουλής την Παρασκευή με το όνομα του πρωθυπουργού να φιγουράρει πρώτο και με ακόμα είκοσι ονόματα υπουργών και πρώην υπουργών».

Όπως συμπλήρωσε επί αυτής είναι μια δικογραφία που «αφορά τα Τέμπη μετά τις ενέργειες της κυρίας Καρυστιανού». Προανήγγειλε δε «κι άλλη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», η οποία εκκολάπτεται.

Με αφορμή όλα αυτά ο κ. Φαραντούρης ισχυρίστηκε πως «έχει αυτή τη στιγμή διασαλευτεί η κοινοβουλευτική ανισορροπία», από την ώρα που πλέον «το 1/3 της ΚΟ της ΝΔ ελέγχεται και κατηγορείται». Γι’ αυτό και σύμφωνα με τον ίδιο αποτελούν αναγκαιότητα τόσο η άμεση διάλυση της Βουλής όσο και η προσφυγή στις κάλπες. «Το ζητώ με το βάρος της ευθύνης ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά θέματα. Αυτή η αναντιστοιχία πρέπει να λυθεί με προσφυγή στις κάλπες εδώ και τώρα» εξήγησε σχετικά ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

