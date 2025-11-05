Την απάντησή του αναφορικά με δημοσίευμα που κατηγορεί τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ότι γνώριζε από τις 10 Οκτωβρίου για τον αριθμό των υποκαταστημάτων που επρόκειτο να κλείσουν, βάσει επιστολής του παραιτηθέντος διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, έδωσε ο Κωστής Χατζηδάκης

Ειδικότερα, σε γραπτή δήλωσή του, ο Κωστής Χατζηδάκης απέρριψε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί απόκρυψης στοιχείων και κατηγόρησε τους επικριτές του για «διαστρέβλωση της αλήθειας».

«Ποτέ δεν αρνηθήκαμε ότι υπήρξε σύσκεψη ενημέρωσης για το θέμα παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών», σημειώνει, διευκρινίζοντας πως η ηλεκτρονική αλληλογραφία στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα «επαναλάμβανε ουσιαστικά όσα ειπώθηκαν στη σύσκεψη, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα καταστήματα».

Ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν προχώρησε σε πλήρη επεξήγηση του προβλήματος και ανάλυση της λύσης που επελέγη, «όπως θα έπρεπε με βάση τη συλλογική κυβερνητική κατεύθυνση».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Η κυβέρνηση επιμένει στην κρισιμότητα του προβλήματος και θα εργαστεί για την εφαρμογή λύσης που θα διασφαλίζει την επιβίωση των ΕΛΤΑ. Δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, αλλά και καμία θεωρία ότι περίπου κρυφά έδωσα εντολές για το κλείσιμο καταστημάτων. Ως εδώ! Δεν θα αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν», τονίζει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, κάνει λόγο για προφανή κίνητρα πίσω από τις επιθέσεις που δέχεται, υπογραμμίζοντας ότι «οι επιθέσεις θα πέσουν στο κενό».