Σε περιβάλλον δημοσκοπικής φθοράς και διαρκών πιέσεων που την οδηγούν σε αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις και σε διαρκή θέση άμυνας – μια εικόνα που επιχειρεί μάταια να ανατρέψει από τις ευρωεκλογές και μετά –, η κυβέρνηση εισέρχεται σε έναν «καυτό» Νοέμβριο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από την Αίγυπτο και την Κύπρο, καλείται να αντιμετωπίσει ένα σύνολο από ταυτόχρονες δοκιμασίες: θεσμικές, κοινωνικές και εσωκομματικές, οι οποίες συνθέτουν ένα εκρηκτικό πολιτικό σκηνικό.

Οι εξελίξεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν αναδειχθεί σε δύο νέα «μέτωπα κρίσης», ικανά να πλήξουν όχι μόνο την κυβερνητική συνοχή αλλά και τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με κρίσιμα κοινωνικά ακροατήρια. Την ίδια ώρα, παραμένουν ανοιχτά τα «τραύματα» των Τεμπών και των παρακολουθήσεων – με τη δίκη να βρίσκεται σε εξέλιξη – ενώ η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το πιο επώδυνο και διαβρωτικό πρόβλημα για το κυβερνητικό αφήγημα.

ΕΛΤΑ: Τα λουκέτα που αιφνιδίασαν και πλήγωσαν

Το αιφνιδιαστικό λουκέτο σε 204 καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (46 άμεσα και τα υπόλοιπα σε τρεις μήνες) προκάλεσε ένα ξέσπασμα αντιδράσεων, που αιφνιδίασε ακόμα και κυβερνητικά στελέχη. Παρά τη μερική υπαναχώρηση της διοίκησης —με τρίμηνη παράταση λειτουργίας στην περιφέρεια— η πολιτική ζημιά έχει ήδη γίνει.

Η εικόνα ηλικιωμένων και αγροτών χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες δημιούργησε ένα ισχυρό αφήγημα εγκατάλειψης της περιφέρειας. Το αφήγημα αυτό βρήκε εύφορο έδαφος στην αντιπολίτευση, ενώ προκάλεσε εσωτερικές αναταράξεις στη Νέα Δημοκρατία. Δηλώσεις βουλευτών όπως των Μακάριου Λαζαρίδη, Μαρίας Συρεγγέλα, Δημήτρη Μαρκόπουλου και Στέλιου Πέτσα αποκάλυψαν την ένταση και την αμηχανία που επικρατεί στο κυβερνών κόμμα.

Η αντιπολίτευση ετοιμάζεται να ανεβάσει τους τόνους στη Βουλή, καθώς η αυριανή συνεδρίαση των επιτροπών με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου αναμένεται θυελλώδης. Ο Κωστής Χατζηδάκης, επιχειρώντας να αποστασιοποιηθεί, τόνισε ότι «η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι μεταρρύθμιση υπό την πατρότητά του», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έχει ρίξει τα βέλη του κάνοντας λόγο για «αποδυνάμωση της παρουσίας του κράτους ανάμεσα στους πιο αδύναμους».

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υπενθυμίζει ότι τα ΕΛΤΑ βρίσκονται υπό το Υπερταμείο από το 2018, άρα λειτουργούν ως ανεξάρτητος οργανισμός. Επιχειρεί έτσι να καθησυχάσει τους πολίτες υποστηρίζοντας ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς παρουσία των ταχυδρομείων, είτε μέσω καταστημάτων είτε μέσω διανομέων και συνεργατών. Όμως η εικόνα των «λουκέτων» έχει ήδη συμβολικά καταγραφεί στο κοινωνικό υποσυνείδητο.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγωνία για τις αγροτικές ενισχύσεις υπό τη σκιά του σκανδάλου

Την ίδια στιγμή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βαραίνει το πολιτικό κλίμα καθώς η Εξεταστική Επιτροπή εισέρχεται σε κομβική εβδομάδα, με έξι πρώην υπουργούς να περνούν από το μικροσκόπιο των ερωτήσεων.

Το Μαξίμου επιδιώκει να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα παρουσιάζοντας ως «τομή διαφάνειας» τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Πρόκειται για ένα εγχείρημα με ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα: ως το τέλος Νοεμβρίου πρέπει να δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025, ενώ ως τα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να ψηφιστεί ο νόμος για την κατάργηση του οργανισμού.

Η κυβέρνηση θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση χωρίς να διαταράξει τις πληρωμές. Αλλά η ανησυχία είναι διάχυτη. Το ελληνικό σχέδιο αναμόρφωσης κατατίθεται αύριο στις Βρυξέλλες, ενώ την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, Κρίστοφ Χάνσεν. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, «χωρίς συμφωνία, δεν θα υπάρχει πράσινο φως για πληρωμές και ενδέχεται να υπάρξουν πρόστιμα ή ακόμα και ανατροπές στις επιδοτήσεις».

Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί μεταβατικό σύστημα για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης, με στόχο να πληρωθούν περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ εντός του έτους. Οι αγρότες όμως δείχνουν να χάνουν την υπομονή τους — και ετοιμάζονται για κάθοδο στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, η σύγχυση γύρω από τις νέες διαδικασίες και η αβεβαιότητα για τις επιδοτήσεις τροφοδοτούν τον αναβρασμό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Μαγνησία, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «με ευθύνη του χρωστούν στους αγρότες μισό δισεκατομμύριο ευρώ», ανεβάζοντας το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους βουλευτές του να «βάλουν πλάτη» και να εξηγήσουν ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα επιταχύνει τις αποζημιώσεις. Ωστόσο, κάθε καθυστέρηση ενέχει τον κίνδυνο κοινωνικής ανάφλεξης — σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια έχει ήδη διαβρώσει την κοινωνική ανοχή.

Ακρίβεια: Ο επίμονος πολιτικός «αντίπαλος»

Αν υπάρχει ένα θέμα που πλήττει οριζόντια όλη την κοινωνία, είναι η ακρίβεια. Παρά τις εξαγγελίες και τα μέτρα εποπτείας, οι τιμές στα βασικά αγαθά συνεχίζουν την ανηφόρα. Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να προσφέρει μικρές «ανάσες» με μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου στα τέλη Νοεμβρίου και η παράταση των ρυθμίσεων ελέγχου τιμών έως το 2026.

Ωστόσο, ακόμα και κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα. Η αγοραστική δύναμη φθίνει, και ο πολιτικός αντίκτυπος είναι ορατός: η ακρίβεια έχει μετατραπεί σε παράγοντα διάβρωσης του κυβερνητικού αφηγήματος περί «αποτελεσματικότητας και σταθερότητας».

Εσωκομματικά ρεύματα και υπόγειες μάχες

Η πολιτική πίεση συμπίπτει με την έναρξη μιας εσωκομματικής περιόδου ζύμωσης. Οι εκλογές της 23ης Νοεμβρίου για τις τοπικές οργανώσεις και την ανάδειξη συνέδρων προς το συνέδριο του 2026 αναδεικνύουν υπόγειες αντιπαλότητες. Ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας και οι αντιπρόεδροι Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης κινητοποιούν τη βάση, ενώ ο μηχανισμός του Νίκου Δένδια κινείται πιο διακριτικά.

Οι διαδικασίες αυτές έχουν βαρύνουσα σημασία: θα αποτυπώσουν τους νέους συσχετισμούς εντός του κόμματος και θα δείξουν εάν η «γαλάζια ενότητα» αντέχει μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις. Στο μεταξύ, οι βουλευτές που αιφνιδιάστηκαν από το θέμα των ΕΛΤΑ ζητούν εξηγήσεις. «Οι τεχνοκράτες αποφασίζουν και οι πολιτικοί παρακολουθούν; Αυτό δεν είναι ανεκτό», σχολίασε αιχμηρά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Στέλιος Πέτσας προειδοποίησε πως «το ένα λάθος δεν διορθώνεται με άλλο».

Το Μαξίμου «στα σχοινιά»

Από τις ευρωεκλογές και μετά, η κυβέρνηση δείχνει να λειτουργεί σε καθεστώς διαρκούς άμυνας. Οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη — από τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις αντιδράσεις για τα ταχυδρομεία — ενώ η κοινωνική πίεση από την ακρίβεια παραμένει ασφυκτική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να μετατρέψει τις κρίσεις σε επιχείρημα αποφασιστικότητας. «Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ίσως η δυσκολότερη που έχουμε επιχειρήσει», είπε πρόσφατα, επιχειρώντας να παρουσιάσει το εγχείρημα ως αναγκαίο βήμα εκσυγχρονισμού. Ωστόσο, περισσότερο από μεταρρύθμιση, η κυβέρνηση καλείται να αποκαταστήσει μια κρίση εμπιστοσύνης.

Η αίσθηση ότι δημόσιοι φορείς αποδομούνται χωρίς σαφές σχέδιο, ενισχύει την εντύπωση διοικητικής ασυνέχειας και κοινωνικής απόστασης. Από τα κλειστά ταχυδρομεία μέχρι τις καθυστερημένες επιδοτήσεις, το αφήγημα της «αποτελεσματικότητας» δείχνει να δοκιμάζεται.

Αγώνας αντοχής και πολιτικών ισορροπιών

Ο Νοέμβριος αναδεικνύεται σε μήνα κρίσιμων ισορροπιών για το Μαξίμου. Οι υποθέσεις ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι τεχνοκρατικές λεπτομέρειες, αλλά αγγίζουν την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Σε μια κοινωνία κουρασμένη από την ακρίβεια και επιφυλακτική απέναντι στους θεσμούς, κάθε λάθος αποκτά πολιτικό βάρος.

Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να αλλάξει ατζέντα με περιοδείες — ξεκινώντας από τη Ροδόπη — και να προτάξει ένα θετικό αφήγημα έργων και μεταρρυθμίσεων. Όμως η πολιτική αντοχή της κυβέρνησης θα δοκιμαστεί καθημερινά. Οι κρίσεις των ημερών δεν είναι μεμονωμένα επεισόδια· είναι καθρέφτης της κόπωσης ενός μηχανισμού εξουσίας που καλείται να αποδείξει ότι μπορεί ακόμη να ελέγχει το πολιτικό του περιβάλλον.

Ο Νοέμβριος, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι απλώς «καυτός». Θα είναι ο μήνας που θα δείξει αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ακόμα την ικανότητα να πείθει — ή αν θα οδηγηθεί στη νέα χρονιά βιώνοντας μια παρατεταμένη περίοδο φθοράς από θέση άμυνας προσπαθώντας να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.