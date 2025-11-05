Με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση βρασμού, η κυβερνητική ηγεσία επεφύλαξε ρόλο «Ιφιγένειας» στον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, ευελπιστώντας ότι η «θυσία» του θα επιτρέψει να πνεύσει ούριος άνεμος για το σχέδιο να μπει λουκέτο και στα 204 ταχυδρομικά υποκαταστήματα ανά την ελληνική επικράτεια.

Παρά τη μερική υπαναχώρηση στην οποία προέβη δίνοντας τρίμηνη παράταση στον προαποφασισμένο «ξαφνικό θάνατο» μόνον για τα υποκαταστήματα της περιφέρειας, το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται αποφασισμένο να μην κάνει πίσω στον τελικό στόχο που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο του -ουσιαστικά καρατομηθέντος- κ. Σκλήκα, στον οποίο αποδίδονται λανθασμένοι επικοινωνιακοί χειρισμοί.

Στις πολύωρες συσκέψεις που έγιναν την Τρίτη στο πρωθυπουργικό γραφείο στον απόηχο της εκρηκτικής συνεδρίασης της «γαλάζιας» Κ.Ο. επικράτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένταση για την αστοχία που ξεσήκωσε την κοινή γνώμη και προκάλεσε την ομαδική διαμαρτυρία των κυβερνητικών βουλευτών.

Εκτιμήθηκε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για δραστική αλλαγή πορείας, διότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «μεγάλη ήττα για την κυβέρνηση» και εκείνο που χρειαζόταν ήταν να κερδηθεί χρόνος για να επέλθει η αναγκαία εκτόνωση της αρνητικής ατμόσφαιρας.

Έτσι, με πρόσχημα την παραίτησης Σκλήκα αποφασίστηκε να αναβληθεί η προγραμματισμένη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής ώστε να υπάρξει χρόνος για εκτόνωση και να αποφευχθούν νέες επιθέσεις από τους κυβερνητικούς βουλευτές, αλλά και από σύσσωμη την αντιπολίτευση. Και, ταυτόχρονα, ανατέθηκε η ευθύνη των χειρισμών στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέλαβε τον άχαρο ρόλο να υπερασπιστεί το σχέδιο του ξαφνικού θανάτου το οποία μια μέρα πριν είχε δεχθεί σφοδρές επικρίσεις από τους βουλευτές της ΝΔ. Σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι από το 2018 τα ΕΛΤΑ υπάγονται, με απόφαση της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στο Υπερταμείο. «Άρα, μιλάμε για έναν ανεξάρτητο οργανισμό που δεν τελεί υπό την εποπτεία της κεντρικής κυβέρνησης, ούτε εξαρτάται από τις αποφάσεις του α΄ ή του β΄ υπουργείου», ανέφερε.

«Αναγκαία μεταρρύθμιση», κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Αποποιούμενος την ευθύνη της κυβέρνησης για την παραίτηση του κ. Σκλήκα με τον ισχυρισμό ότι «η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν είναι αρμοδιότητά της», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην υπεράσπιση «μιας πολύ σημαντικής και αναγκαίας μεταρρύθμισης, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα και την ύπαρξη των ΕΛΤΑ» και στον επικοινωνιακό χειρισμό της απόφασης για συρρίκνωση του αριθμού των υποκαταστημάτων.

«Άλλο πράγμα η παραίτηση και άλλο πράγμα η μεταρρύθμιση. Η απόφαση για μεταρρύθμιση είναι ειλημμένη και θα εφαρμοστεί», υποστήριξε. Ξεκαθαρίζοντας την «πολιτική βούληση» της κυβέρνησης για εφαρμογή του σχεδίου, διευκρίνισε ότι αντικείμενο της διαβούλευσης που θα ακολουθήσει «δεν είναι αν θα κλείσουν τα καταστήματα». Είναι, όπως συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης, «τι μπορεί να γίνει σε κάθε τοπική κοινωνία ούτως ώστε να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας χωρίς εξυπηρέτηση, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί από την αρχή».

Απομένει να φανεί πως θα αντιμετωπίσουν την κυβερνητική επιμονή οι «γαλάζιοι» βουλευτές και κυρίως οι ψηφοφόροι τους που επιμένουν ότι η πρωτοβουλία αυτή διευρύνει την ερήμωση της περιφέρειας και καθιστά κενό γράμμα τις διακηρύξεις για αποκέντρωση.