Για τους περισσότερους η αγορά αυτοκινήτου αποτελεί μια μακροπρόθεσμη απόφαση, ενώ για άλλους αποτελεί απόφαση στιγμής. Μάλιστα ορισμένοι αγοραστές πωλούν τα καινούργια τους αυτοκίνητα εντός του πρώτου έτους ιδιοκτησίας. Τα νέα Land Rover Discovery Sports βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των αυτοκινήτων που αλλάζουν ιδιοκτήτη, με σχεδόν 3 στα 10 ή 28,3% να μεταπωλούνται τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία πώλησής τους.

Αυτή η γρήγορη τάση μεταπώλησης παρουσιάζεται κυρίως στα πολυτελή οχήματα. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της iSeeCars η οποία ανέλυσε πάνω από 18,5 εκατομμύρια καινούργια αυτοκίνητα που πωλήθηκαν την περίοδο 2023-2024, εντόπισε τα οχήματα που μεταπωλήθηκαν ως μεταχειρισμένα εντός του πρώτου έτους.

Όταν η πολυτέλεια κουράζει

«Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στο γιατί ένα καινούργιο αυτοκίνητο μεταπωλείται τόσο γρήγορα», δήλωσε ο αναλυτής της iSeeCars, Karl Brauer και συνέχισε: «Η δυσαρέσκεια των ιδιοκτητών είναι η πιο προφανής αιτία, αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες μπορούν να οδηγήσουν στην πώληση των αυτοκινήτων».

Τα μοντέλα

Στην πρώτη δεκάδα το σύνολο είναι πολυτελή αυτοκίνητα.

Το Land Rover Discovery Sport έχει το υψηλότερο ποσοστό πωλήσεων μέσα στον πρώτο χρόνο με 28,3% και ακολουθεί η Porsche Macan με 22,2% και τρία μοντέλα της Mercedes: η GLB (21,2%) η CLA (20,4%) και η GLA (16,7%).

Δύο ακόμη Land Rover, το Range Rover Evoque (16,4%) και το Discovery (13,6%) βρίσκεται στην λίστα της πρώτης δεκάδας, ενώ ακολουθεί η Mercedes C-Class (14%). Η BMW Σειρά 5 είναι η μόνη BMW που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα, με 13,4%, ακολουθούμενη από την Jaguar F-PACE με 13,3%.

Οι μάρκες

Ως προς τις μάρκες, η Porsche είναι η μάρκα με τις περισσότερες μεταπωλήσεις μέσα σε έναν χρόνο με το 16% των αυτοκινήτων της να αλλάζει χέρια.

Η Macan κατέχει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κορυφαίας κατάταξης, αλλά η Cayenne είναι επίσης μεταξύ των 20 κορυφαίων μοντέλων με τις περισσότερες μεταπωλήσεις. Η Jaguar κατατάσσεται δεύτερη με 10,7%, ακολουθούμενη από τη Mercedes με 9,1%, τη Land Rover με 8,9% και την INFINITI με 6,5%.

Η έρευνα βασίστηκε πάνω στην ανάλυση 18,5 εκατομμυρίων πωλήσεων νέων αυτοκινήτων από τα έτη μοντέλου 2022-2025 το 2023 και το 2024. Χρησιμοποιώντας τον αριθμό πλαισίου (VIN) του κάθε αυτοκινήτου, προσδιορίστηκε εάν το αυτοκίνητο στη συνέχεια καταχωρήθηκε εκ νέου με νέο ιδιοκτήτη μεταξύ τεσσάρων μηνών και ενός έτους από την ημερομηνία πώλησής του.

Από την περαιτέρω ανάλυση εξαιρέθηκαν τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με λιγότερα από 7.000 χιλιόμετρα, τα μοντέλα που δεν παράγονται από το έτος μοντέλου 2024, τα βαρέα οχήματα, τα οχήματα ultra premium και τα μοντέλα χαμηλού όγκου παραγωγής.