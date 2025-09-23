Οι αυτοκινητόδρομοι που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο των Πρότυπων Προτάσεων, ξαναβγαίνουν από το συρτάρι.

Αυτό προέκυψε από τις δηλώσεις του Χρίστου Δήμα, υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος σημείωσε ότι αυτοκινητόδρομοι και έργα που θα συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση του «κυκλοφοριακού» της Αττικής εξετάζονται σοβαρά.

Οι Πρότυπες Προτάσεις

Ο Χρίστος Δήμας κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με τους δημοσιογράφους για θέματα υποδομών απάντησε σε ερωτήσεις αναφορικά με την τύχη έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Πρότυπων Προτάσεων

Ο ίδιος έδωσε βαρύτητα στα έργα που αποσκοπούν στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις σημείωσε ότι η ηγεσία του υπουργείου εξετάζει σοβαρά τον αυτοκινητόδρομο «Ελευσίνα – Οινόφυτα» και συνολικά τις Πρότυπες Προτάσεις. Σε αυτές να σημειωθεί ότι εκτός του προαναφερόμενου έργου της «παράκαμψης του Κηφισού» που έχει καταθέσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνονται και οι «επεκτάσεις της Αττικής Οδού» από το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AKTOR GROUP – ΑΒΑΞ. Είναι νέοι αυτοκινητόδρομοι προς Ραφήνα, Λαύριο και Ηλιούπολη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απέρριπτε τα συγκεκριμένα έργα επικαλούμενη το κόστος χρηματοδότησης αλλά και της εύρεσης των αναγκαίων πόρων.

Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά

Ανάμεσα στα έργα, όμως, που πρόκειται να προχωρήσουν άμεσα και να ανακουφίσουν εν μέρει το κυκλοφοριακό της Αττικής είναι και ο «Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά». Ο Χρίστος Δήμας ανακοίνωσε πώς τον Οκτώβριο θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το έργο ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ και το οποίο θα ολοκληρωθεί σε δυόμισι με τρία χρόνια από την ανάθεση του.

Πρόκειται για το έργο της σύνδεσης της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (ΔΠΛΑ) με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς και τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις στους ανισόπεδους κόμβους Σκαραμαγκά, Σχιστού και Ναυπηγείων.

Το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου αφορά στην αναβάθμιση της οδικής υποδομής στην περιοχή του Σκαραμαγκά, όπου συμβάλουν η Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου με τη Λεωφόρο Σχιστού (Ανισόπεδος Κόμβος Σχιστού) και πρόκειται να συμβάλει η υπό ολοκλήρωση Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Αιγάλεω (ΔΠΛΑ).

Με την υλοποίηση του έργου, συνολικού μήκους 7,4 χλμ., θα ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας ΔΠΛΑ-Σχιστού, με τη δημιουργία δύο νέων Ανισόπεδων Κόμβων (Σκαραμαγκά και Ναυπηγείων) και την αναβάθμιση του υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού.

Η παρέμβαση στην Αττική Οδό

Στο πλαίσιο αυτό η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προχωρά, όπως έγινε και χθες γνωστό, σε παρέμβαση για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκινά άμεσα τις μελέτες για τις αναγκαίες εργασίες στον Ανισόπεδο Κόμβο της Μεταμόρφωσης ώστε να δημιουργηθεί ξεχωριστή έξοδος για τη Λαμία. Το πρόβλημα σήμερα είναι πώς τα αυτοκίνητα που διασχίζουν την Αττική Οδό με κατεύθυνση είτε προς Αεροδρόμιο είτε προς Ελευσίνα όταν βγαίνουν στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς Λαμία πέφτουν στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας.

Το σχέδιο είναι να δημιουργηθεί ξεχωριστή έξοδος ώστε να μην προκαλείται κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας

Ένα από τα έργα που θα αλλάξουν την εικόνα του κυκλοφοριακού χάρτη της Αττικής είναι και η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ρωτήθηκε αν είναι σε θέση να δώσει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου. Ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος απάντησε πώς δεν είναι σε θέση να δώσει, επικαλούμενος αφενός τον λανθασμένο σχεδιασμό από την αρχή του έργου με αποτέλεσμα οι σταθμοί αλλά και η διάνοιξη της σήραγγας να ανατεθούν σε ξεχωριστούς εργολάβους και αφετέρου στις προσφυγές κατά του έργου σε διάφορα σημεία όπως στα Εξάρχεια.

Ο Νίκος Ταχιάος είπε πώς απόφαση της κυβέρνησης είναι οι εργασίες να προχωρήσουν με συναινετικές λύσεις και όχι με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων.

ΠΗΓΗ: ot.gr