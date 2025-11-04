5 το πρωί: Άφαντα τα 3 αδέρφια στα Βορίζια – «Εξέγερση» στη ΝΔ για τα ΕΛΤΑ – Υπουργοί στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ
Την ώρα που το μακελειό στην Κρήτη θέτει ξανά στη δημόσια συζήτηση την οπλοκατοχή και τη βάρβαρη παράδοση της «βεντέτας», ο ξεσηκωμός για τα ΕΛΤΑ φτάνει μέχρι τους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος και στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ υποδέχονται τους πρώτους υπουργούς
Ετοιμάζονται να παραδοθούν οι δράστες για τα Βορίζια
- Αναζητούνται οι δράστες: Οι Αρχές ταυτοποίησαν τρία άτομα ηλικίας 19, 25 και 29 ετών ως βασικούς υπόπτους του αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε στα Βορίζια, οι οποίοι φαίνεται να είναι αδέλφια, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στον Ψηλορείτη και τα κοντινά φαράγγια, καθώς εκτιμάται ότι έχουν διαφύγει εκεί. Οι τρεις καταζητούμενοι φέρονται να έχουν ήδη επικοινωνήσει με δικηγόρο και αναμένεται να παραδοθούν στις Αρχές μέσα στα επόμενα 24ωρα.
- Κηδεία εν μέσω δρακόντειων μέτρων: Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια τελέστηκε η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, υπό στενή επιτήρηση των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., με αποκλεισμένα σχολεία και αυστηρούς ελέγχους στην περιοχή, λόγω φόβου νέας έκρηξης βίας. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών, ενώ σπαρακτικές ήταν οι κραυγές της χήρας του 39χρονου κατά τη διάρκεια της κηδείας του.
- Φόβοι για κλιμάκωση της βεντέτας: Το χωριό χαρακτηρίζεται ως «φρούριο», με τις Αρχές να διαπιστώνουν ότι η κατάσταση θυμίζει ένοπλη αντιπαράθεση, με τον φόβο για αντίποινα να κυριαρχεί. Μάλιστα, ο αδερφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της, ανέφερε ότι «η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα. Ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Μας το μετέφερε κάποιος».
«Εκρηκτικό» κλίμα στην Κ.Ο της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε το λουκέτο στα ΕΛΤΑ
- Αστοχίες: Έντονη αναστάτωση επικράτησε στην άτυπη συνεδρίαση της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας. Δεκάδες βουλευτές ζήτησαν την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, αντιδρώντας στη ξαφνική απόφαση για κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Επικρίσεις δέχθηκε και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ οι βουλευτές μίλησαν για «καζάνι που βράζει» στη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας οργή για κυβερνητικές αστοχίες και πιέσεις από ψηφοφόρους.
- «Τέλος εποχής»: Λουκέτο μπήκε χθες Δευτέρα, σε 46 ΕΛΤΑ, σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσής τους, που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από δημοτικές αρχές, κόμματα, αλλά και απλούς ανθρώπους που εκφράζουν την αγανάκτηση τους και κάνουν λόγο για «έναν αγώνα που τώρα ξεκινάει».
- Το «δράμα»: Έντονη ταλαιπωρία έχει καταφέρει να προκαλέσει το «λουκέτο» των ΕΛΤΑ, ήδη από την πρώτη ημέρα που αποφασίστηκε η μη λειτουργία τους, καθώς δεν ήταν λίγοι οι πολίτες που βρέθηκαν σε «αδιέξοδο», αντικρίζοντας ένα κλειστό κατάστημα, και μην έχοντας άλλον τρόπο για να εξυπηρετηθούν.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στρατάκος στην Εξεταστική
- Αποστάσεις από τον «Φραπέ»: Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος περιέγραψε τον Γιώργο Ξυλούρη ως άτομο που παραπονιόταν συχνά και υποστήριξε ότι δε λάμβανε σοβαρά υπόψη τα λεγόμενά του. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ίδιος εκ της θέσης του δεν είχε αρμοδιότητες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΝΔ υποστηρίζει ότι από την κατάθεσή του, οι ισχυρισμοί περί παρεμβάσεων καταρρίπτονται, ενώ το ΠαΣοΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν ότι ο Στρατάκος προσπάθησε να καλύψει τον ρόλο του στον ρουσφετολογικό μηχανισμό και ότι υπήρχαν παρακρατικές λειτουργίες.
- Οι υπουργοί στην Εξεταστική: Σήμερα καταθέτουν, ο νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο διατελέσας υπηρεσιακός υπουργός Γιώργος Τσακίρης. Ακολουθούν πρώην υπουργοί και συγκεκριμένα, την Τετάρτη ο Λευτέρης Αυγενάκης, την Πέμπτη ο Γιώργος Γεωργαντάς και ο Σπήλιος Λιβανός και την Παρασκευή ο Μάκης Βορίδης. Στη λίστα αναμένεται να προστεθούν Γιώργος Μυλωνάκης, Γιάννης Μπρατάκος και Σταύρος Παπασταύρου, αλλά και ο περιβόητος «Φραπές».
- Έρευνες και επιπτώσεις στις επιδοτήσεις: Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ελληνικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την αποκάλυψη παράνομων επιδοτήσεων και πιθανή εμπλοκή, μεταξύ άλλων και βουλευτών, με τον κίνδυνο καθυστερήσεων και πολιτικού κόστους να επιταχύνουν τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, με τον κλάδο να ζεσταίνει μηχανές για κάθοδο στο Σύνταγμα.
Ο Μαμντάνι προ των πυλών της Νέας Υόρκης
- Η Αριστερή Εναλλακτική: Ως υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, ο Ζόραν Μαμντάνι έχει την υποστήριξη προσωπικοτήτων όπως ο Μπιλ ντε Μπλάζιο και η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ. Το πρόγραμμά του στοχεύει σε μια οικονομικά προσιτή Νέα Υόρκη με καθημερινά απτά αποτελέσματα για τους πολίτες. Μεταξύ άλλων, προτείνει πάγωμα ενοικίων, δωρεάν και γρήγορα λεωφορεία, δημοτικά παντοπωλεία και συνέχιση του προγράμματος δωρεάν παιδικών σταθμών.
- Αντιδράσεις και Προκλήσεις: Η πολιτική του τον φέρνει σε αντιπαράθεση με μετριοπαθείς Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς, που ασκούν κριτική για υπερβολική «αριστεροσύνη», εκφράζοντας φόβους για απώλειες επενδύσεων και οικονομικής αστάθεια. Παράλληλα, μέρος της εβραϊκής κοινότητας εκφράζει επιφυλάξεις εξαιτίας προηγούμενων δηλώσεων του Μαμντάνι υπέρ των Παλαιστινίων, αν και η πλειονότητα τους επικεντρώνεται σε τοπικά ζητήματα.
- Σοσιαλισμός των Υπονόμων: Το όραμα του μουσουλμάνου υποψηφίου για τον δήμο της Νέας Υόρκης, δίνει έμφαση σε αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες και δημόσια ασφάλεια. Έτσι, δεσμεύτηκε να διατηρήσει ασφαλή την πόλη και να μη μειώσει τους πόρους της αστυνομίας. Για τους Δημοκρατικούς, αποτελεί πολιτικό πρότυπο και ποντάρουν σε μια νίκη του, καθώς θα μπορούσε να ενισχύσει την εικόνα του κόμματος σε εθνικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες αλλαγής μέσω μιας ρεαλιστικής, αριστερής πολιτικής.
Νέο κύμα κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα εκδηλωθούν από σήμερα το μεσημέρι έως το βράδυ της Τετάρτης 5/11, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και το βόρειο Αιγαίο.
- Προσοχή στην Αττική από νωρίς το απόγευμα: Στην Αττική προβλέπεται ότι τα έντονα φαινόμενα θα εμφανιστούν από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης, ενώ η περιοχή βρίσκεται μεταξύ των ζωνών υπό προειδοποίηση. Ειδικότερα, οι ανατολικές περιοχές της Στερεάς και η Αττική αναμένεται να επηρεαστούν έντονα τη συγκεκριμένη ημέρα.
- Μεταβολή του καιρού και πτώση της θερμοκρασίας: Μαζί με τις βροχές και τις καταιγίδες, έρχεται και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, όπως και αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων. Το σκηνικό του καιρού μετατρέπεται σε πιο φθινοπωρινό/χειμερινό, με κάποια φαινόμενα να εμφανίζονται ακόμη και σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα έντονη δραστηριότητα.
