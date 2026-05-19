Έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (18/5) ο Βαγγέλης Τρικεριώτης, ο γνωστός εκδότης και ιδρυτής των βιβλιοπωλείων «Πρωτοπορία». Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη του, Μαγιού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικών δικτύων.

Η πορεία του στον χώρο του βιβλίου ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όταν συμμετείχε στην εκδοτική ομάδα του «Κάλβου», έχοντας αποφοιτήσει λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1965, από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα δημιουργώντας τον εκδοτικό οίκο «Γράμματα» και ανοίγοντας το πρώτο βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία» στην περιοχή των Εξαρχείων.

Απευθυνόμενος πάντα στις ανάγκες των αναγνωστών για προσιτές τιμές και πλούσιες επιλογές, το βιβλιοπωλείο επεκτάθηκε αργότερα με καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του κοινού. Παράλληλα, ο Βαγγέλης Τρικεριώτης είχε ιδρύσει και τις εκδόσεις «Γνώση» και «Γλάρος».