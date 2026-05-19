Στην ανάγκη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, στην ευημερία ως προϋπόθεση της δημοκρατίας, αλλά και στον κίνδυνο που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) στη δημόσια σφαίρα, αναφέρθηκε η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, στο περιθώριο της βράβευσής της ως εξέχοντος μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας.

Στο ολιγόλεπτο μήνυμά της, η Μέρκελ έκανε αναφορά στην ειρήνη, την ευημερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως τους τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Από την παρέμβασή της δεν έλειψαν οι αιχμές για τις ΗΠΑ, αλλά και τα έμμεσα «καρφιά» προς τη στάση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με την αυξημένη πίεση που δέχεται η ΕΕ από τους τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ.

Μιλώντας αρχικά για την ανάγκη της ειρηνικής συνύπαρξης των ευρωπαϊκών λαών, έκανε λόγο για «βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «το νέο αμυντικό δόγμα των ΗΠΑ δείχνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ασφάλεια όπως πριν» και αναφέρθηκε στην ανάγκη προώθησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και στον τομέα της ασφάλειας.

Μακριά από τους στόχους της Λισαβόνας – Στήριξη σε Ντράγκι

Τέλος, αναφερόμενη στην ευημερία, υπενθύμισε τη δέσμευση των ευρωπαίων ηγετών, κάνοντας μνεία στη Συνθήκη της Λισαβώνας και διαπιστώνοντας πως «η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται μακριά από τον στόχο». «Αν δεν έχουμε ευημερία, δεν μπορούμε να πετύχουμε σε ό,τι αφορά το κλίμα, την πράσινη μετάβαση και μια σειρά άλλων στόχων μας» είπε, και επιδοκίμασε τις επισημάνσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. «Οι επισημάνσεις του για τη δυναμική της ΕΕ είναι σωστές», είπε συγκεκριμένα η Άνγκελα Μέρκελ.

Ως προς τα δικαιώματα, η ίδια επισήμανε πως «δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς ελευθερία». Ακολούθησε, ωστόσο, εκτεταμένη αναφορά στα social media. «Η ΕΕ πρωτοπορεί στο πώς διαχειρίζεται τα social media και πρέπει να κάνει περισσότερα, γιατί χρειάζεται ρύθμιση κόντρα στο ψέμα, μεγαλύτερη παρέμβαση. Ίσως γίνουν λάθη, αλλά η λογοδοσία πρέπει να υπάρχει για το ψεύδος, ώστε τα ψέματα να μην παρουσιάζονται ως αλήθεια» τόνισε η Μέρκελ.

Η δήλωση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς παριστάμενους ως έμμεση πλην σαφής αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο Digital Services Act, το οποίο ρυθμίζει το ψηφιακό περιβάλλον των κρατών της Ένωσης και του οποίου η αλλαγή προς όφελος των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών αποτελεί πάγια απαίτηση της Ουάσινγκτον στις εμπορικές διαπραγματεύσεις της με τις Βρυξέλλες. Υπέρ παρεμβάσεων που θα απλοποιούν τους υφιστάμενους ψηφιακούς νόμους, όπως η πρόταση κανονισμού Digital Omnibus, τάσσεται η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία επικρίνεται από ευρωβουλευτές ότι καταφεύγει σε ειδικές διευκολύνσεις για χάρη των ΗΠΑ.

Κρίσιμος γύρος διαπραγματεύσεων υπό την απειλή δασμών Τραμπ

Δέον να σημειωθεί ότι η παρέμβαση Μέρκελ γίνεται ενώ ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων διεξάγεται σήμερα το βράδυ (19/05) στο Στρασβούργο, μεταξύ εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια ακόμη απόπειρα να γεφυρωθούν οι τελευταίες διαφωνίες γύρω από την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος έχει θέσει ως καταληκτική ημερομηνία την 4η Ιουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε νέα αύξηση δασμών, ακόμη και στο 25% για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.