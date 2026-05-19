Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Βόρεια Κέρκυρα, όπου ένας 42χρονος Βρετανός έχασε τη ζωή του έπειτα από ανατροπή γουρούνας στον δρόμο Ρόδας – Αχαράβης, στην περιοχή Αλμυρός.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ και των γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ τραυματισμένος νοσηλεύεται ο 15χρονος γιος του, που επέβαινε μαζί του στο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος οδηγός του τετράτροχου οχήματος δεν είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασε στο νοσοκομείο.

Παρά τις πολύωρες προσπάθειες ανάνηψης τόσο από το πλήρωμα των διασωστών του ΕΚΑΒ όσο και από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Το χρονικό

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τον κεντρικό επαρχιακό δρόμου Ρόδας – Αχαράβης στη θέση Αλμυρός, όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και στην οποία επέβαινε το παιδί του, για άγνωστο λόγο, εξετράπη της πορείας της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε ελαιώνα.

Η κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί.

Με ασθενοφόρο ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αχαράβης και από εκεί στο νοσοκομείο της Κέρκυρας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο του δυστυχήματος, έφτασε και γιατρός από το Ιατρείο Αχαράβης, για να συνδράμει τους διασώστες του 2ου ασθενοφόρου που παρέλαβε τον 15χρονο για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.