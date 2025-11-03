Οι κάτοικοι στα Βορίζια ζουν υπό το φόβο να μη συνεχιστεί η βεντέτα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς. Μάλιστα, η περιοχή έχει μετατραπεί σε «φρούριο» με τις Αρχές να παρακολουθούν τις εξελίξεις. «Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο», αναφέρει ο αδελφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή «Live News» στο Mega.

Τη στιγμή του μακελειού η 56χρονη μετέφερε πράγματα στο σπίτι με την αδελφή της για το μνημόσυνο του πατέρα τους. Βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο και έχασε ακαριαία τη ζωή της από την αδέσποτη σφαίρα που δέχτηκε. Η μικρότερη αδελφή της γλίτωσε με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι. «Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας», εξηγεί ο αδερφός της άτυχης γυναίκας.

«Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη»

«Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια. Τα είχαν αγοράσει τα παιδιά, και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε. Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει, ήρθαν κάποια στιγμή 2 αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή. Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν», εξιστορεί ο αδερφός της 56χρονης από τα Βορίζια.

Η βόμβα που τοποθετήθηκε ήταν η αρχή του αιματοκυλίσματος που ακολούθησε, με την αστυνομία να μην προλαβαίνει το κακό.

Ο ίδιος συνεχίζει πως « Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι κάποιοι θα ερχόντουσαν λόγω της κατάστασης, τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε. Μετά ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου έγινε ό,τι έγινε».

Μέλη της μίας οικογένειας πιστεύουν ότι τοποθετήθηκε από την άλλη οικογένεια, που με αυτό τον τρόπο, όπως πιστεύουν, ήθελαν να τους δείξουν ότι δεν επιθυμούν και δεν θα επιτρέψουν να βρίσκονται κοντά τους. Ενώ τα μέλη της άλλης οικογένειας έχουν καταθέσει πως μετά την έκρηξη της βόμβας στο υπό κατασκευή σπίτι, η αντίπαλη οικογένεια απάντησε με πυροβολισμούς κατά σπιτιών και αυτοκινήτων που ανήκουν στους ίδιους.

Πώς έγινε η τραγωδία;

Πρωί του περασμένου Σαββάτου και μέλη των δύο οικογενειών βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ο Φ. Κ., που σκοτώθηκε, ξεκινά οπλισμένος με το αγροτικό του, προς μια κεντρική πλατεία του χωριού, όπου έχουν συγκεντρωθεί μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

Όπως έχουν καταθέσει στην αστυνομία μια σειρά από αυτόπτες μάρτυρες που είδαν την άγρια μάχη και σώθηκαν από τύχη, οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν μόλις το αυτοκίνητο του Φ. Κ., πέρασε από την πλατεία. Ο Φ. Κ. φέρεται να πυροβολεί εν κινήσει μέσα στο αγροτικό προς το μέρος που βρίσκονται δύο γυναίκες και πέντε άντρες, μέλη της άλλης οικογένειας. Κάποιοι ανταποδίδουν με τα όπλα τους και ο απολογισμός είναι τραγικός.

«Οι μαρτυρίες λένε πως το αυτοκίνητο του νεκρού ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο αδελφός μου ο μεγάλος προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους ανθρώπους μας για να κατέβουν από τη σκάλα. Κάποιοι πρόλαβαν να κατέβουν. Το αυτοκίνητο πέρασε και ο οδηγός πυροβόλησε στα τυφλά, με αποτέλεσμα η αδελφή μου να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί. Τραυματίστηκαν δύο ανίψια μου», περιγράφει ο αδερφός της 56χρονης για την ημέρα της τραγωδίας.

«Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν. Το πρώτο πράγμα που αντίκρυσα ήταν η αδελφή μου στην άσφαλτο. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά. Την τράβηξα με τον μικρό της γιο και την κατεβάσαμε άρον άρον για να την πάμε στο αυτοκίνητο. Από το πάνω μέρος κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ. Θαύμα ότι δεν είχαμε άλλα θύματα», προσθέτει ο ίδιος.

Παράλληλα, ο αδελφός του θύματος λέει πως το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς, είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό. «Το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία. Πήρα στο ΑΤ της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοποιημένο μήνυμα που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους μπας και αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν ήταν απόντες», καταγγέλλει ο αδερφός του θύματος.

«Δεχτήκαμε απειλές σήμερα»

«Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από σφαίρα. Τα ανίψια μου απάντησαν όταν είδαν τη θεία τους κάτω», εξήγησε ο άνδρας.

Μάλιστα, υπογραμμίζει πως η βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες θα πρέπει να σταματήσει. «Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα. Ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Μας το μετέφερε κάποιος», κατέληξε.

Τι έδειξαν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις

Ο Φ. Κ. βρίσκει τον θάνατο μέσα στο αγροτικό του, ενώ η Ε. Φ. πέφτει νεκρή από τα πυρά, επειδή όπως φαίνεται βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή.

Ανάμεσα στους 4 τραυματίες που παραμένουν σε νοσοκομεία και μια γυναίκα που την ώρα της άγριας μάχης βρισκόταν σε καφενείο.

Τρία αδέρφια της μίας οικογένειας που -σύμφωνα με την αστυνομία- πήραν μέρος στην αιματηρή μάχη εξακολουθούν να κρύβονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό τους παραμένουν άκαρπες.

Μετά τη συμφορά, ο φόβος για αντίποινα. Με τα περισσότερα στόματα στο χωριό να παραμένουν κλειστά και την πλειοψηφία των κατοίκων να παραμένουν 24 ώρες το 24ωρο, κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Το προφίλ των πρωταγωνιστών του μακελειού

Εδώ και έξι μήνες υπήρχε διάχυτο το κλίμα της βεντέτας ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Μια κόντρα που συντηρούταν όλα αυτά τα χρόνια και περίμενε μια σπίθα εκείνη της ανατίναξης του συγκεκριμένου σπιτιού για να ξεσπάσει πόλεμος.

Ήταν από τους πρώτους που πυροβόλησε και πέθανε τελευταίος. Ο λόγος για τον 39χρονο Φ., πατέρας 5 παιδιών και πρωτοπαλίκαρο της οικογένειας.

Συγγενής του θα πει: «Για μένα ήταν καλός άνθρωπος. Κοινωνικός. Εμάς δεν μας είχε πειράξει ποτέ ο άνθρωπος. Εμείς τα είχαμε καλά. Της παρέας άνθρωπος ήταν. Αγαπούσε τα παιδιά του, τους έδινε σημασία. Δηλαδή τα παιδιά του ούτε πεινούσαν ούτε τίποτα. Η γυναίκα είναι τώρα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Έχει μείνει τώρα με 5 παιδιά μόνη».

Τα παιδιά του βαφτίστηκαν προχτές το απόγευμα σε ένα χωριό έξω από τα Βορίζια παρουσία μόνο των νονών και της μητέρας των παιδιών. «Αυτοί είχαν κάποιες διαφορές. Κάποια στιγμή, όχι έχτισε, δεν έχτισε, το σπίτι υπήρχε εδώ και 40 χρόνια εκεί και ο ιδιοκτήτης το πούλησε σε έναν Φ. Επειδή όμως, είχαν αυτοί μεταξύ τους διαφορές καλό ήταν να μην είναι σε κοντινή απόσταση. Τώρα, γιατί έγινε, ποιος έβαλε τη βόμβα, τον αυτοσχέδιο μηχανισμό, ποιος το ξέρει;», είπε συγγενής.

Ο άνδρας που αγόρασε το περιβόητο σπίτι είναι ο 27χρονος άνδρας, που κρύβεται κάπου στον Ψηλορείτη μαζί με τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο αδελφό του, 29 και 19 ετών. Ο τρίτος αδελφός του τραυματίστηκε από τη συμπλοκή στο γόνατο και έτσι μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τις πρώτες βοήθειες. Παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο όπως φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος του, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην ανταλλαγή πυρών και φέρει διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Το προφίλ του στα social media γεμάτο με κυνηγητικά όπλα και φυσίγγια όπως βλέπουμε στις αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε το Live News. Πρόκειται για τον αδελφό γνωστού μελισσοκόμου που πριν μια δεκαετία πρωταγωνίστησε στα μεγάλα συλλαλητήρια των αγροτών το 2015 με το πρόσωπο του να γίνεται viral και να φιλοξενείται μέχρι και σε εκπομπές life style. Σε ενημερωτική εκπομπή του MEGA τότε είχε μιλήσει για τη ζωή στα Βορίζια. Μέχρι στιγμής οι δράστες του μακελειού για την ΕΛ.ΑΣ είναι 6. Τα 4 αδέλφια Φ., ο 30χρονος ξάδελφος τους και ο 39χρονος νεκρός από την αντίπαλη οικογένεια.

Ποια ήταν η 56χρονη;

Αύριο θα τελεστεί η κηδεία της 56χρονης Ε.Φ. Ήταν μητέρα δύο αγοριών, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα που είχε φτιάξει τη ζωή της στα Χανιά. Στα Βορίζια βρέθηκε μόνο για το μνημόσυνο του πατέρα της, μια επίσκεψη που έμελλε να είναι και η τελευταία της.

«56 χρονών ήταν. Ο άντρας της είχε πεθάνει πριν έναν χρόνο- δύο. Έχει δύο παιδιά, αγόρια. Η κοπέλα ήταν εδώ από το χωριό αυτό, αλλά έμενε στα Χανιά. Ήταν νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο στα Χανιά. Είχε έρθει εδώ γιατί ήταν να κάνει το μνημόσυνο του πατέρα της».

Βρέθηκε την λάθος στιγμή στο λάθος σημείο με την 56χρονη να πεθαίνει ακαριαία από την αδέσποτη σφαίρα που δέχτηκε και την μικρότερη αδελφή της να γλιτώνει με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι.

«Ζήτησε άδεια 2-3 ημερών μέσα στο σαββατοκύριακο για να πάει στο χωριό της. Η καταγωγή της ήταν εκεί και πήγε για να κάνει το μνημόσυνο του πατέρα της. Έτυχε λοιπόν μπροστά σε αυτό το απίστευτο φονικό, βρέθηκε στη μέση αυτής της πολεμικής κατάστασης», είπε φίλη της 56χρονης.

Η αδελφή της νεκρής που πήρε εξιτήριο πριν από λίγο, είναι η μητέρα του 30χρονου που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ. Από την ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκε ελαφρά και η ιδιοκτήτρια του καφενείου του χωριού που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο του μακελειού που νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να παραδοθούν οι δράστες

Οι Αρχές προχώρησαν σε έφοδο σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο με σκοπό να βρουν τους δράστες. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυνομία, τις επόμενες μέρες αναμένεται να παραδοθούν στις Αρχές τα τέσσερα άτομα που αναζητούνται.